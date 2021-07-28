Выпускник Лицея БГУ завоевал золотую медаль на международной физической олимпиаде

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускник Лицея БГУ Михаил Хартон завоевал золотую медаль на 51-й Международной физической олимпиаде. Состязание прошло в онлайн-формате и завершилось 24 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Белорусскую сборную представили пять школьников, ставшие победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по предмету "физика" в 2020/2021 учебном году. Серебро завоевал выпускник гимназии №1 Борисова Денис Дедков, а бронзу - выпускники Лицея БГУ Тимур Голубович и гимназии им. Я.Купалы Мозыря Никита Цыблиенко. Похвальным отзывом отмечена выпускница Лицея БГУ Ольга Турчина.

На международной физической олимпиаде выступили 365 старшеклассников из 76 стран. Ребята соревновались в двух турах. Теоретический предполагал решение четырех задач, а экспериментальный - выполнение двух заданий. На каждый этап было отведено по пять часов.

Руководителями белорусских школьников выступили преподаватели Лицея БГУ Леонид Маркович, Анатолий Слободянюк и Артем Пивоварчик.

Впервые международная физическая олимпиада прошла в Польше в 1967 году с участием пяти стран. Конкурс был организован профессором Чеславом Щчисловским. Организатор олимпиады нынешнего сезона - Литва. В следующем году за подготовку мероприятия отвечает Беларусь.-0-