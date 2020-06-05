Выпускниками Института пограничной службы впервые стали девушки

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90 выпускников Института пограничной службы получили дипломы об окончании вуза, среди них 19 девушек. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Сегодня в Институте пограничной службы состоялся очередной выпуск офицеров, 92 человека получили лейтенантские погоны и дипломы об окончании единственного в стране вуза, который готовит специалистов пограничного профиля. "Ритуал вручения дипломов и нагрудных знаков ознаменовался еще и первым выпуском из стен Института пограничной службы 19 девушек - кадровых офицеров-пограничников", - отметили в ведомстве. Дипломы с отличием получили шесть девушек.

Перед выпускниками выступил председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо. Он выразил уверенность, что молодые пограничники уверенно пройдут выбранный четыре года назад нелегкий, но ответственный и почетный путь служения Родине.

С 1993 по 2020 год в вузе подготовлено и выпущено около 2,5 тыс. офицеров. Сегодняшние выпускники Института пограничной службы в совершенстве владеют иностранными языками, способны выполнять задачи в условиях непростой оперативной обстановки. Большая часть имеет более двух спортивных разрядов по военно-прикладным видам спорта.-0-

Фото ГПК