Выпускниками Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС стали 36 юношей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 9 июня 2020
Минск Малооблачно +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:47 Театр эстрады предлагает юным зрителям увлекательно провести каникулы Афиша
18:26 Назначен новый начальник Департамента охраны МВД Президент
18:24 В крови Ефремова обнаружили следы наркотиков В мире
18:20 Беларусь подтвердила заинтересованность в скорейшем вступлении в ВТО на взаимоприемлемых условиях Политика
18:14 Филиал кафедры медиалингвистики и редактирования БГУ создан на базе центра НАН Общество
18:06 Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза В мире
18:03 Белкоопсоюз планирует закупить в этом году более 128 тыс. т овощей, фруктов и ягод Экономика
17:54 ФОТОФАКТ: В Андорре выпал снег Калейдоскоп
17:51 Беларусь и Украина обсудили подготовку к III Форуму регионов Экономика
17:45 Прокуратура выявила нарушения в работе по предупреждению детского травматизма в Витебской области Регионы
17:33 В Минске легковушка въехала в машину скорой помощи и перевернулась Происшествия
17:31 Министры энергетики Беларуси и России обсудили газовое сотрудничество Экономика
17:25 БЖД откроет регулярное движение электропоездов Светлогорск - Жлобин - Минск в июне Общество
17:14 Автобус врезался в остановку в чешском городе Сланы В мире
17:08 Житель Белоозерска утонул в обводном канале у ГРЭС Происшествия
17:04 Выпускниками Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС стали 36 юношей Общество
17:02 Сбитый в 1944 году штурмовик Ил-2 нашли под Жлобином Регионы
16:58 Научный совет по вирусологии МААН создан по инициативе НАН Беларуси Общество
16:52 Переболевшая COVID-19 жительница Тулово: ни разу не столкнулась с пренебрежением врачей Регионы
16:47 Словакия с 10 июня отменяет карантин и открывает границы еще с 16 странами В мире
16:29 "Гомсельмаш" экспортирует более 65% техники Экономика
16:28 На Августовском канале появятся новые места отдыха и маршруты для туристов Регионы
16:24 Вручение аттестатов пройдет в школах Беларуси 10-11 июня Общество
16:20 ФОТОФАКТ: Сбор чая на юге Китая Калейдоскоп
16:15 Электродом в Могилеве введут в эксплуатацию к концу июня Регионы
16:12 Балльной системы в новом КоАП не будет Общество
16:08 Офисное здание горело в центре Бреста Происшествия
16:03 Во время сборов важно не перегрузить спортсменок - Райхлин Спорт
16:01 Как избежать отравлений в жару - специалисты напоминают основные правила Общество
15:43 В Гомельской области более 10 доноров сдали плазму крови после коронавируса Регионы
Все новости
Все новости
Общество
09 июня 2020, 17:04

Выпускниками Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС стали 36 юношей

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аттестаты и нагрудные знаки об окончании Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС получили сегодня 36 выпускников, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Лицеистам Марку Вагулько и Алексею Федорову в торжественной обстановке вручили золотые медали.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев вручает аттестат с золотой медалью Марку Вагулько
Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев вручает аттестат с золотой медалью Марку Вагулько

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев вручает аттестат с золотой медалью Алексею Федорову
Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев вручает аттестат с золотой медалью Алексею Федорову

Поздравили выпускников первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, начальник Университета гражданской защиты МЧС Иван Полевода, начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский.

"За время существования лицея его выпускниками стали более 500 человек. Он открывает широкие возможности для развития интеллектуальных, творческих и спортивных талантов. Здесь действительно прививают любовь к профессии", - отметил Геннадий Соловей.

По традиции в честь выпуска лицеистов установили памятную плиту. Приятным сюрпризом для ребят стало показательное выступление республиканского отряда специального назначения МЧС. Украсили праздник и творческие номера музыкальных, танцевальных коллективов.

После прощального вальса выпускники в последний раз прошли маршем в общем строю, отсалютовали на удачу монетами. Для юношей прозвучала последняя команда "Вольно!" в стенах заведения, и в воздух взлетели фуражки.

История Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС ведет отсчет с мая 2004 года. Здесь созданы благоприятные условия для обучения и воспитания детей, их физического развития, профессиональной ориентации, оказания социально-педагогической и психологической помощи. В лицее проходят обучение с 7 по 11 классы юноши изо всех регионов страны в условиях круглосуточного пребывания. Одна из функций учреждения - социализация и воспитание гражданственности у детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.-0-

Фото Сергея Холодилина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МЧС образование Соловей
Новости рубрики Общество
Фото из архива Филиал кафедры медиалингвистики и редактирования БГУ создан на базе центра НАН
Фото из архива БЖД откроет регулярное движение электропоездов Светлогорск - Жлобин - Минск в июне
Фото из архива Научный совет по вирусологии МААН создан по инициативе НАН Беларуси
Фото из архива Вручение аттестатов пройдет в школах Беларуси 10-11 июня
Фото из архива Балльной системы в новом КоАП не будет
Фото из архива Как избежать отравлений в жару - специалисты напоминают основные правила
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно
В Беларуси выздоровели и выписаны 24 506 пациентов с COVID-19
Помощники Президента на текущей неделе проведут прямые телефонные линии
"Белнефтехим" ожидает прибытия первой американской нефти на "Нафтан" 11 июня
Топ-новости
Министры энергетики Беларуси и России обсудили газовое сотрудничество
Балльной системы в новом КоАП не будет
Вручение аттестатов пройдет в школах Беларуси 10-11 июня
Чартеры в Турцию из Беларуси начнут летать с 1 июля
Выдача сертификатов ЦТ начнется в Беларуси с 24 июля
Изменение программ подготовки водителей вынесено на общественное обсуждение
Переболевшая COVID-19 семейная пара из Гродно: уверенность врачей помогла справиться с тревогой
Беларусь и Украина обсудили подготовку к III Форуму регионов
Филиал кафедры медиалингвистики и редактирования БГУ создан на базе центра НАН
Ограничения на посещение лесов действуют в 20 районах Беларуси
Опасность инфекций все еще актуальна, самоуспокаиваться рано - санэпидслужба Минска
Научный совет по вирусологии МААН создан по инициативе НАН Беларуси
Протесты грозят второй волной пандемии коронавируса
Маркевич поручил благоустроить до 3 июля площадку у воинского обелиска в Бресте
Вопрос электроотопления жилфонда волновал жителей Витебской области на приеме у Линевича
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.