Выпускниками Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС стали 36 юношей

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аттестаты и нагрудные знаки об окончании Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС получили сегодня 36 выпускников, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Лицеистам Марку Вагулько и Алексею Федорову в торжественной обстановке вручили золотые медали.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев вручает аттестат с золотой медалью Марку Вагулько

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев вручает аттестат с золотой медалью Алексею Федорову

Поздравили выпускников первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, начальник Университета гражданской защиты МЧС Иван Полевода, начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский.

"За время существования лицея его выпускниками стали более 500 человек. Он открывает широкие возможности для развития интеллектуальных, творческих и спортивных талантов. Здесь действительно прививают любовь к профессии", - отметил Геннадий Соловей.

По традиции в честь выпуска лицеистов установили памятную плиту. Приятным сюрпризом для ребят стало показательное выступление республиканского отряда специального назначения МЧС. Украсили праздник и творческие номера музыкальных, танцевальных коллективов.

После прощального вальса выпускники в последний раз прошли маршем в общем строю, отсалютовали на удачу монетами. Для юношей прозвучала последняя команда "Вольно!" в стенах заведения, и в воздух взлетели фуражки.

История Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС ведет отсчет с мая 2004 года. Здесь созданы благоприятные условия для обучения и воспитания детей, их физического развития, профессиональной ориентации, оказания социально-педагогической и психологической помощи. В лицее проходят обучение с 7 по 11 классы юноши изо всех регионов страны в условиях круглосуточного пребывания. Одна из функций учреждения - социализация и воспитание гражданственности у детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.-0-

Фото Сергея Холодилина