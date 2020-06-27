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27 июня 2020, 11:06

Выпускниками Военной академии стали более 400 офицеров

Министр обороны Виктор Хренин вручает золотую медаль лейтенанту Лощининой
Министр обороны Виктор Хренин вручает золотую медаль лейтенанту Лощининой

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония выпуска офицеров-лейтенантов состоялась сегодня в Военной академии. Офицерские погоны из рук командного состава в этот день получили более 400 выпускников, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время мероприятия
Во время мероприятия

Лейтенант Домась во время получения золотой медали
Лейтенант Домась во время получения золотой медали

Лейтенант Козловский во время получения золотой медали
Лейтенант Козловский во время получения золотой медали

Лейтенант Ерш во время получения золотой медали
Лейтенант Ерш во время получения золотой медали

"Сегодня знаменательный день в жизни Вооруженных Сил Беларуси. Ряды офицеров нашей страны пополняют выпускники Военной академии", - сказал министр обороны Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что в соединениях и воинских частях, куда направляются выпускники для дальнейшего прохождения службы, нужно будет решать ответственные задачи по обеспечению их высокой боевой готовности, воспитанию и обучению подчиненных, освоению нового вооружения. "Вы получили современное образование в национальной военной школе. Но военное дело не стоит на месте. Развивается оружие, боевая техника, совершенствуется военное искусство. Все это требует постоянной работы над собой, повышения профессионального уровня. Будьте требовательными и заботливыми командирами, неуклонно поддерживайте воинскую дисциплину и организованность", - дал напутствие министр.

Генерал-майор, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко вручает диплом выпускнику
Генерал-майор, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко вручает диплом выпускнику

Министр обороны Виктор Хренин во время вручения дипломов выпускникам
Министр обороны Виктор Хренин во время вручения дипломов выпускникам

Командующий войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майор Андрей Жук вручает диплом выпускнику
Командующий войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майор Андрей Жук вручает диплом выпускнику

Заместитель министра обороны генерал-майор Сергей Потапенко вручает диплом выпускнику
Заместитель министра обороны генерал-майор Сергей Потапенко вручает диплом выпускнику

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский вручает диплом выпускнику
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Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками полковник Юрий Назаренко поздравляет выпускников
Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками полковник Юрий Назаренко поздравляет выпускников

В этом году Беларусь отметила 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вскоре страна будет праздновать День Независимости. "Многие из вас приняли непосредственное участие в проведении военного парада. Мы продемонстрировали всему миру неразрывную связь поколений непокоренного белорусского народа, верность подвигу победителей, дань памяти нашей героической истории, - отметил Виктор Хренин. - Независимость страны - это прежде всего огромная ответственность за обеспечение ее безопасности, защиту национальных интересов, за мир на нашей земле. Эту высокую ответственность офицеры приняли на себя. Именно нам предстоит защищать суверенность, независимость и территориальную целостность Беларуси".

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб вручает диплом выпускнику
Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб вручает диплом выпускнику

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский поздравляет выпускников
Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский поздравляет выпускников

Начальник учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь" генерал-майор Виктор Александрович Лисовский и министр обороны Виктор Хренин
Начальник учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь" генерал-майор Виктор Александрович Лисовский и министр обороны Виктор Хренин

Прощание со знаменем военной академии
Прощание со знаменем военной академии

Министр обороны Виктор Хренин
Министр обороны Виктор Хренин

Молодые офицеры через месяц станут в армейский строй во главе взводов и равных им подразделений.

Военная академия входит в число крупнейших вузов страны. Семь факультетов - общевойсковой, связи и автоматизированных систем управления, противовоздушной обороны, военной разведки, авиационный, внутренних войск, факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения - практически полностью обеспечивают потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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вооруженные силы Министерство обороны Хренин
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