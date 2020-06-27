Выпускниками Военной академии стали более 400 офицеров

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония выпуска офицеров-лейтенантов состоялась сегодня в Военной академии. Офицерские погоны из рук командного состава в этот день получили более 400 выпускников, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня знаменательный день в жизни Вооруженных Сил Беларуси. Ряды офицеров нашей страны пополняют выпускники Военной академии", - сказал министр обороны Виктор Хренин.
Он подчеркнул, что в соединениях и воинских частях, куда направляются выпускники для дальнейшего прохождения службы, нужно будет решать ответственные задачи по обеспечению их высокой боевой готовности, воспитанию и обучению подчиненных, освоению нового вооружения. "Вы получили современное образование в национальной военной школе. Но военное дело не стоит на месте. Развивается оружие, боевая техника, совершенствуется военное искусство. Все это требует постоянной работы над собой, повышения профессионального уровня. Будьте требовательными и заботливыми командирами, неуклонно поддерживайте воинскую дисциплину и организованность", - дал напутствие министр.
В этом году Беларусь отметила 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вскоре страна будет праздновать День Независимости. "Многие из вас приняли непосредственное участие в проведении военного парада. Мы продемонстрировали всему миру неразрывную связь поколений непокоренного белорусского народа, верность подвигу победителей, дань памяти нашей героической истории, - отметил Виктор Хренин. - Независимость страны - это прежде всего огромная ответственность за обеспечение ее безопасности, защиту национальных интересов, за мир на нашей земле. Эту высокую ответственность офицеры приняли на себя. Именно нам предстоит защищать суверенность, независимость и территориальную целостность Беларуси".
Молодые офицеры через месяц станут в армейский строй во главе взводов и равных им подразделений.
Военная академия входит в число крупнейших вузов страны. Семь факультетов - общевойсковой, связи и автоматизированных систем управления, противовоздушной обороны, военной разведки, авиационный, внутренних войск, факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения - практически полностью обеспечивают потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах.-0-
Фото Рамиля Насибулина