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09 апреля 2021, 12:43

Выпускники этого года в целом обеспечены заявками на распределение от нанимателей - Минобразования

Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускники учебных заведений в этом году в целом обеспечены заявками на трудоустройство. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Минобразования отметил принципиальные вопросы распределения.

"Это инструмент, который позволяет свести две заинтересованные стороны. Это социальная гарантия, право на получение первого рабочего места, серьезная поддержка для молодого специалиста, не имеющего опыта и конкурентных преимуществ, но имеющего потенциал, - сказал он. - Распределение не начинается с распределения. Специалистов, их подготовку планируют, заказывают те, кто нуждается в кадрах. Исходя из этого планируются объемы подготовки, контрольные цифры приема на бюджет".

Сам механизм распределения имеет высокую гибкость. Есть возможности для перераспределения в период отработки - поменять место можно при согласии обоих нанимателей: того, кто отпускает, и того, кто берет на работу. Через посредничество учебного заведения.

"Процесс распределения уже идет. Ряд университетов, факультетов провели его осенью - предварительное и окончательное. По законодательству, оно должно завершиться не менее чем за два месяца до выпуска. Крайние сроки - конец апреля, - рассказал он. - Мы видим, что выпускники этого года в целом обеспечены и подтвержденным заказом, и заявками, которые поступали в течение года".

В 2019 году на уровне высшего образования было распределено чуть более 19,3 тыс. выпускников, в 2020-м - около 19,25 тыс. Фактически это все те, кто получил высшее образование в дневной форме на бюджетной основе.

Прогнозные цифры в этом году таковы: на первой ступени высшего образования запланирован выпуск в бюджетной форме примерно 24,4 тыс. человек (включая заочников), в дневной - 19,4 тыс. Это сопоставимо с цифрами предыдущих годов. "Если говорить о второй ступени, то выпуск в магистратуре планируется примерно 2,5 тыс. человек. Из них будут подлежать распределению порядка 1,6 тыс., которые получили образование в дневной бюджетной форме", - добавил Сергей Касперович.

В дневной форме получения среднего специального образования за счет бюджета планируется выпустить около 15 тыс. специалистов, на уровне профтехобразования - порядка 23 тыс. рабочих. Выпускники, которые поступают на более высокий уровень получения образования в дневной бюджетной форме, - их распределение "аннулируется". Для платников переноса сроков распределения нет.

Сергей Касперович также рассказал, в каких кадрах больше всего нуждаются наниматели. Это специалисты в области сельского хозяйства, медицины (на уровне высшего и среднего специального образования), IT, сфере передовых технологий (легкой промышленности, пищевой и т.д.).

Особенность распределения выпускников вузов в этом году - появилась дополнительная категория тех, кто имеет первоочередное право выбора места распределения. Помимо тех, у кого был высокий балл, прочие заслуги, это еще и прошедшие срочную военную службу, при условии высокого уровня успеваемости, рекомендаций воинских частей. Других существенных изменений нет. Работа комиссий будет вестись в очном формате и штатном режиме.-0-

На первое рабочее место по распределению прибывают примерно 90% выпускников вузов - Минобразования

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