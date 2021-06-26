Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Военной академии Беларуси сегодня состоялся очередной выпуск молодых лейтенантов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

В торжественной обстановке офицерские погоны получили 700 выпускников, за отличную учебу 15 из них удостоены золотой медали. Министр обороны Виктор Хренин поздравил молодых офицеров с вступлением в новый жизненный этап. Он отметил, что только тот, кто усердно работает над собой и трудится на благо общества, достигнет успеха. Яркий пример тому - подвиги участников Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов.

В мероприятии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович, представители высшего руководства Минобороны, а также родные и близкие выпускников.

Впереди новоиспеченных лейтенантов ожидает отпуск, после чего каждый из них отправится к месту службы и начнет осваивать свою первую офицерскую должность.-0-