21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускников аграрных классов могут зачислять без вступительных испытаний в вузы на 18 специальностей. Это предусмотрено постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 6 июля 2020 года №30, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о таких специальностях, как "экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса", "агрономия", "селекция и семеноводство", "защита растений и карантин", "плодоовощеводство", "агрохимия и почвоведение", "зоотехния", "ветеринарная медицина", "промышленное рыбоводство", "ветеринарная санитария и экспертиза", "сельское строительство и обустройство территорий".

В перечень также вошли специальности "мелиорация и водное хозяйство", "техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства", "техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции", "ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве", "техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ", "энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям)", "управление охраной труда в сельском хозяйстве".

Зачисление на эти специальности проводится по результатам собеседования на условиях целевой подготовки специалистов. У абитуриентов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, в аттестате должно быть не ниже 7 баллов.

Задания для проведения собеседования составляются комиссией в соответствии с учебной программой факультатива "Введение в аграрные профессии" для учащихся 9-11-х классов. Собеседование проводится в устной форме.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-