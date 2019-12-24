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24 декабря 2019, 19:02

Выпускников БГУ отличает высокая квалификация, профессионализм и преданность своему делу - Макей

Владимир Макей. Фото МИД
Владимир Макей. Фото МИД

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускников БГУ отличает высокая квалификация, профессионализм и преданность своему делу. Такое мнение высказал сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время визита в БГУ с целью обсуждения долгосрочного сотрудничества в области подготовки специалистов для дипломатической службы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Владимир Макей подчеркнул символичность состоявшейся встречи с ректором БГУ Андреем Королем, прошедшей в год столетия белорусской дипломатической службы. "БГУ подготовил большое количество высококлассных специалистов, продолжающих вносить значительный вклад в становление и укрепление белорусской дипломатии", - резюмировал Владимир Макей.

Руководители учреждений обсудили план дальнейшего сотрудничества, которое развивается с 2012 года. Нынешняя встреча, как отметил ректор, должна стать началом нового этапа взаимоотношений, так как назрела необходимость актуализировать отдельные направления в связи с потребностью времени. В частности, был рассмотрен вопрос участия специалистов МИД в формировании содержания типовых учебных программ с учетом ориентации на востребованные компетенции современного дипломата. Министр поддержал данную инициативу и обозначил квалификационные требования к сотрудникам МИД: это высокая языковая подготовка на уровне двух и более языков, а также обладание аналитическими способностями.

Также Владимир Макей отметил значимость БГУ в проведении аналитических, дискуссионных форумов и мероприятий. Глава ведомства указал на необходимость в масштабах Беларуси развития этой практической деятельности, своего рода "фабрики мысли", и выразил заинтересованность в содействии сотрудничеству по данному направлению. "Мы должны развивать аналитическое сообщество, и БГУ занимает здесь одно из ведущих мест. Я убежден, что накопленный педагогический опыт, перспективные научные исследования помогут университету сохранять высокое звание кузницы кадров, в том числе и для дипломатической среды", - резюмировал Владимир Макей. Кроме того, стороны рассмотрели роль БГУ в формировании имиджа Беларуси за рубежом посредством участия в международных рейтингах университетов и обучение иностранных граждан.

Итогом двусторонних переговоров стало подписание руководителями БГУ и МИД Беларуси рабочей программы сотрудничества на 2020 год. Документ детально прописывает мероприятия, направленные на укрепление и углубление взаимодействия в области подготовки сотрудников дипломатической службы, а также организацию научных исследований в области внешней политики страны.

Продолжился визит Владимира Макея в БГУ встречей со студентами и профессорско-преподавательским составом университета. Гость рассказал о специфике деятельности возглавляемого ведомства, его роли в развитии, формировании и современном состоянии внешнеполитических отношений республики, мировых вызовах. Также Владимир Макей ответил на вопросы студентов и поддержал предложение выступить в качестве автора в англоязычном издании "Журнал БГУ. Международные отношения".-0-

Фото МИД

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