Выражать свою позицию нужно разумно, сохраняя собственное достоинство - Госстандарт

22 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Госстандарта и его организаций считают, что выражать свою позицию нужно разумно, сохраняя собственное достоинство и не нарушая спокойствия других, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Сотрудники поддерживают работников медицины, образования, других госпредприятий и организаций, в адрес которых сегодня звучат оскорбления и угрозы. "Все вместе вне зависимости от профессий, позиций и убеждений сегодня твердо должны сказать "нет!" угрозам по отношению друг к другу и разжиганию гражданской войны. Нужно проявить разум и не дать вовлечь себя в провокации. Иметь свою позицию и выражать ее нужно разумно, сохраняя собственное достоинство и не нарушая спокойствия других", - отметили в Госстандарте.

Специалисты добавили, что все отрасли экономики и социальной сферы тесно взаимосвязаны. Угроза стабильному существованию и развитию одной отрасли влечет негативные последствия для другой. В результате - разрушение, неопределенность, цена которых будет очень высока для каждого из нас. "Призываем всех граждан вне зависимости от убеждений поддержать в это непростое для страны время ее мирное и эволюционное развитие", - сказали в Государственном комитете по стандартизации.-0-