Выручка от реализации научно-технических программ в 2016-2020 годах составила Br9 на рубль затрат

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выручка от реализации государственных научно-технических программ (ГНТП) в 2016-2020 годах составила Br9 на рубль затрат. Об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции начальник управления научно-технической политики и экспертизы Государственного комитета по науке и технологиям Федор Ходоркин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлой пятилетке выполнялось 17 государственных научно-технических программ. Они показали высокую эффективность: на каждый рубль затраченных бюджетных средств государство получило Br9 выручки. По этим программам были разработаны электробусы, электрозарядные станции, карьерные самосвалы, получены результаты и в других сферах", - сказал Федор Ходоркин.

В новой пятилетке планируется реализовать 14 государственных научно-технических программ по приоритетным направлениям научных исследований. "В частности, появится новая программа, направленная на обеспечение обороноспособности нашего государства. Также разработана ГНТП в сфере агропромышленного комплекса. В области машиностроения акцент будет сделан на выполнении поручения главы государства по созданию электротранспорта. Неплохие разработки есть и в Минпроме, и в НАН. Планируем развиваться в том числе в направлении грузового и коммунального электротранспорта", - отметил представитель ГКНТ.

Большое внимание в 2021-2025 годах будет уделяться биотехнологиям, особенно выпуску лекарств и разработке новых методов лечения заболеваний. В планах также развитие отраслевых лабораторий на базе предприятий с научным обеспечением вузов и Национальной академии наук.-0-