Выручка здравниц Беларуси растет не в ущерб соцпрограммам - Болбатовский

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году прогнозируется увеличение по сравнению с прошлым годом основных показателей деятельности санаторно-курортных и оздоровительных организаций Беларуси, при этом выполняются все государственные социальные программы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Уже сейчас республиканский центр подводит предварительные итоги года. "Система в 2019 году отработала стабильно. Совмещался устойчивый спрос на оздоровительные услуги как среди населения нашей страны, так и зарубежных гостей. По предварительным данным, по итогам года пройдут оздоровление и лечение более 1360 тыс. человек. Из них более 790 тыс. - за счет средств республиканского бюджета и фонда государственного социального страхования. Около 580 тыс. путевок будет реализовано в свободной продаже юридическим и физическим лицам, - сказал Геннадий Болбатовский. - Примерно 60% в свободной продаже выкупается нашими гражданами".

При этом из бюджета на выполнение социальных программ было выделено более Br225 млн, что позволило закупить необходимое количество путевок с учетом конкурентных торгов. В приоритете, конечно, детское население: всего оздоровится около 720 тыс. детей (с учетом зимних каникул), на эти цели пойдет 80% выделенных денежных средств.

В прошлом году в свободной реализации предоставлялось 578 тыс. путевок. "Выручка от реализации, мы планируем, будет увеличена более чем на 12% и превысит Br456 млн", - добавил Геннадий Болбатовский. В целом все экономические показатели будут улучшены, это касается также экспорта и дополнительных платных услуг.

/Будет дополнено/.-0-

Новогодние праздники в белорусских здравницах проведут более 6 тыс. иностранцев Цены на туры незначительно увеличены по сравнению с ценами путевок в 4-м квартале - из-за повышенного спроса, а также более разнообразной программы.

В Беларуси более 67 тыс. детей оздоровятся на зимних каникулах Об этом сообщил на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Около трети санаториев Беларуси в 2020 году будут соответствовать критериям безбарьерной среды Одна из задач Совета Министров - совершенствовать инфраструктуру санаториев, построенных десятилетия назад, так, чтобы она была доступной и комфортной для отдыха и оздоровления людей с инвалидностью.