Вышедшим по амнистии при необходимости окажут помощь в бытовом и трудовом устройстве

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всем осужденным, освобожденным по амнистии, компетентными органами в случае необходимости будет оказана помощь в бытовом и трудовом устройстве. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
На время реализации закона "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" в Департаменте исполнения наказаний МВД будет функционировать телефон: (8-017) 215-54-16, по которому с 14.00 до 17.00 в будние дни можно задать интересующие вопросы.
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