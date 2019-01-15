Вышла в свет книга о белорусских ученых XVII-XX веков

15 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Увидела свет книга об известных и полузабытых белорусских ученых второй половины XVII - первой четверти XX веков, которую издали в Витебском государственном технологическом университете (ВГТУ). Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по воспитательной работе вуза кандидат исторических наук Виктор Хаданенак.

Издание "Беларускія вучоныя, даследчыкі і вынаходнікі ў галіне тэхнічных і натуральных навук (другая палова XVII - першая чвэрць XX ст.)" рассказывает примерно о сотне наших земляков, которые в разные столетия прославили свои имена в науке и изобретательстве. Авторами книги стали заведующая кафедрой правоведения и социально-гуманитарных наук Витебского филиала Международного университета "МИТСО" кандидат исторических наук Вероника Бездель и кандидат исторических наук Виктор Хаданенак.

Книга поделена на тематические разделы: "Астрономия и космос", "Почвоведение и агрономия", "Физика", "География и геология", "Химия", "Биология", "Кораблестроительство", "Математика", "Медицина", "Психология" и "Изобретатели". В книге есть фото практически каждого ученого, а также по возможности размещены иллюстрации с их изобретениями. Когда не удавалось найти необходимые изображения, то информацию о земляке сопровождали снимками учебных заведений разных стран, с которыми связано имя того или иного исследователя из Беларуси.

В издании представлены и те имена, которые более-менее известны широкой публике, и те, о которых написано мало. Среди них астроном, исследователь Михаил Глушневич, уроженец Слуцка, известный в мире астроном Витольд Цераский, который открыл ночные светящиеся, так называемые серебристые облака. "Также рассказали об уникальном человеке, физике Николае Ястржембском, он родился в Речицком повете. Николай Феликсович был первым разработчиком и популяризатором теории сопротивления материалов, опубликовал учебник в этой области. Интересной личностью был и Сигизмунд Флорентий Врублевский, который изучал сверхнизкие температуры, он почетный член Общества физики в Женеве, Академии наук в Вильно. Надеемся, что такое издание поспособствует в будущем появлению кафедр и лабораторий в вузах имени наших известных земляков", - отметил Виктор Хаданенак.

По его словам, порядка года назад в ВГТУ вышла книга-справочник "Беларуская навука ў персаналіях", которая стала отправной точкой для нового исследования. Над свежей книгой историки работали более двух лет, трудились и в архивах, и в библиотеках. Уникальное 180-страничное издание вышло тиражом в 100 экземпляров, поэтому сразу стало библиографической редкостью. Книга адресована широкому кругу читателей.

"Нашей задачей было пробудить интерес к ученым и заложить фундамент для дальнейших исследований. Безусловно, мы, историки, не можем компетентно рассказывать, например, о математике, но хотим, чтобы люди знали о наших ученых из этой отрасли, которые трудились еще в XVIII и XIX веках. При написании стремились показать людей как живых героев, без сухого перечисления дат и их достижений", - подчеркнул историк.-0-