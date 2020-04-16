Высшая школа Беларуси в ситуации с COVID-19 показала способность гибко меняться - Богуш

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высшая школа Беларуси в ситуации с COVID-19 показала способность к гибким изменениям. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.

Ректор БГУИР отметил, что в высшей школе есть и понимание, и механизмы действий в складывающейся ситуации. Текущие организационные меры - это комплексные решения, которые предусматривают взаимодействие и с местными органами власти, и со специалистами не только из сферы образования. "Как показывает практика, это взаимодействие достаточно эффективно работает. И действительно, опыт взаимной поддержки, совместного решения проблем находит свое отражение в системе высшего образования Беларуси и позволяет говорить о том, что мы можем в нынешней ситуации решать те задачи, которые стоят перед системой: обеспечивать подготовку кадров и достаточно гибко вводить изменения в образовательный процесс", - подчеркнул Вадим Богуш.

"Вузы очень активно используют сейчас опыт применения дистанционных образовательных технологий, новых форм организации образовательного процесса. И показывают, что те наработки, которые есть, могут успешно внедряться на практике. Более того, мобилизуются дополнительные возможности развития информационных технологий, инфраструктуры", - обратил внимание собеседник.-0-