Высшая школа менеджмента "Арк" и белорусские партнеры обсудили возможность дальнейшего сотрудничества

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Швейцарской Конфедерации Александр Ганевич и советник-посланник посольства Алексей Жбанов в Невшателе встретились с директором Высшей школы менеджмента "Арк" Оливье Кубли. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Швейцарии.

Во встрече также участвовали заместитель директора по учебной работе Гийом Шаппуи, руководитель Швейцарско-Российского научно-исследовательского и учебного центра Юлия Вирт, старший научный сотрудник Нина Расин.

Стороны обсудили возможности возобновления сотрудничества между Высшей школой менеджмента "Арк" и ее партнерами в Беларуси на основании соглашений, заключенных в феврале 2019 года. Речь идет о взаимодействии по таким направлениям, как академические обмены, реализация совместных научно-исследовательских проектов. В посольстве обратили внимание на то, что осуществление договоренностей было приостановлено в связи с пандемией COVID-19.-0-

Фото посольства Беларуси в Швейцарии