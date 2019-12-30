Высшее образование становится более массовым, но свой элитарный характер не теряет - Касперович

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высшее образование становится более массовым, но свой элитарный характер не теряет, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"Высшее образование в современном мире становится более массовым, но свой элитарный характер не теряет. В любом случае это конкурсность, необходимость серьезных усилий в процессе обучения и, самое важное, последующая конкурсность, - сказал Сергей Касперович. - Высшее образование не дает никаких гарантий. Человек, получив его, должен понимать, что оказывается в условиях жесткой конкуренции на рынке труда, когда такие же молодые люди, а также более опытные сотрудники конкурируют за рабочие места. Поэтому элитарность высшего образования в том, что оно дает возможности для развития, формирования специалиста, который сам может развивать среду, где будет жить и работать".

Сергей Касперович

Выпускник, получивший высшее образование, оказывается перед множеством вызовов. Один из них - необходимость постоянно развиваться, а иногда радикально менять сферу профессиональной деятельности. "И сегодня это не обязательно второе, третье высшее образование. Есть развитая система дополнительного образования взрослых, которая позволяет эти потребности и самих граждан, и работодателей удовлетворять, начиная от переподготовки и завершая более короткими программами повышения квалификации, обучающими курсами и так далее. Если механистически рассматривать структуру, то высшее образование не всегда оказывается на вершине этой цепочки, им все не заканчивается", - отметил начальник главного управления.

Как подчеркнул ректор Республиканского института высшей школы Виктор Гайсенок, массовое образование не может быть элитарным. "Элитарное образование рассчитано на подготовку штучных специалистов высокого уровня, которые в дальнейшем будут определять научно-техническое развитие нашего общества. Оно требует определенных усилий, дополнительных вложений и так далее. Противопоставлять массовое и элитарное образование не стоит. Нужно и то, и другое", - сказал он.

Виктор Гайсенок

По его словам, в стране есть первая ступень массовой подготовки специалистов. И вторая, на которую попадает уже ограниченное число выпускников, - магистратура. "После обучения в магистратуре должна быть активная научная деятельность, последипломное образование", - считает Виктор Гайсенок.

Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш добавил, что запрос к системе образования в значительной степени формируется со стороны рынка труда. "Если мы говорим о структуре занятых в развитых экономиках, то, как правило, там люди с высшим образованием составляют доминирующую долю, которая в отдельных странах превышает 40-50%. Это люди, которые непосредственно занимаются трудом с максимальным уровнем добавленной стоимости. У нас тоже есть явная тенденция к повышению уровня образования, квалификации, и система, выстроенная в концепции образования через всю жизнь, как раз эту задачу достойно, на мой взгляд, решает", - подчеркнул он.

Вадим Богуш

Ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Баранова считает, что при нынешних возможностях каждый молодой человек, который хочет иметь высшее образование, может удовлетворить это желание. "И оно будет с одной стороны сочетаться с потребностями страны, а с другой - работать на него самого. А если он ошибся, есть возможность поменять одну специальность на другую, перейти из одного учебного заведения в другое путем перевода", - резюмировала она.-0-

Наталья Баранова

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Касперович: экономика определяет структуру подготовки кадров и их количество За последние годы существенно увеличилась доля наукоемких, высокотехнологичных специальностей. Открыта подготовка по многим новым специальностям технико-технологического, IТ-профиля.