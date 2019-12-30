Высшее образование становится более массовым, но свой элитарный характер не теряет - Касперович

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высшее образование становится более массовым, но свой элитарный характер не теряет, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.
"Высшее образование в современном мире становится более массовым, но свой элитарный характер не теряет. В любом случае это конкурсность, необходимость серьезных усилий в процессе обучения и, самое важное, последующая конкурсность, - сказал Сергей Касперович. - Высшее образование не дает никаких гарантий. Человек, получив его, должен понимать, что оказывается в условиях жесткой конкуренции на рынке труда, когда такие же молодые люди, а также более опытные сотрудники конкурируют за рабочие места. Поэтому элитарность высшего образования в том, что оно дает возможности для развития, формирования специалиста, который сам может развивать среду, где будет жить и работать".
Выпускник, получивший высшее образование, оказывается перед множеством вызовов. Один из них - необходимость постоянно развиваться, а иногда радикально менять сферу профессиональной деятельности. "И сегодня это не обязательно второе, третье высшее образование. Есть развитая система дополнительного образования взрослых, которая позволяет эти потребности и самих граждан, и работодателей удовлетворять, начиная от переподготовки и завершая более короткими программами повышения квалификации, обучающими курсами и так далее. Если механистически рассматривать структуру, то высшее образование не всегда оказывается на вершине этой цепочки, им все не заканчивается", - отметил начальник главного управления.
Как подчеркнул ректор Республиканского института высшей школы Виктор Гайсенок, массовое образование не может быть элитарным. "Элитарное образование рассчитано на подготовку штучных специалистов высокого уровня, которые в дальнейшем будут определять научно-техническое развитие нашего общества. Оно требует определенных усилий, дополнительных вложений и так далее. Противопоставлять массовое и элитарное образование не стоит. Нужно и то, и другое", - сказал он.
По его словам, в стране есть первая ступень массовой подготовки специалистов. И вторая, на которую попадает уже ограниченное число выпускников, - магистратура. "После обучения в магистратуре должна быть активная научная деятельность, последипломное образование", - считает Виктор Гайсенок.
Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш добавил, что запрос к системе образования в значительной степени формируется со стороны рынка труда. "Если мы говорим о структуре занятых в развитых экономиках, то, как правило, там люди с высшим образованием составляют доминирующую долю, которая в отдельных странах превышает 40-50%. Это люди, которые непосредственно занимаются трудом с максимальным уровнем добавленной стоимости. У нас тоже есть явная тенденция к повышению уровня образования, квалификации, и система, выстроенная в концепции образования через всю жизнь, как раз эту задачу достойно, на мой взгляд, решает", - подчеркнул он.
Ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Баранова считает, что при нынешних возможностях каждый молодой человек, который хочет иметь высшее образование, может удовлетворить это желание. "И оно будет с одной стороны сочетаться с потребностями страны, а с другой - работать на него самого. А если он ошибся, есть возможность поменять одну специальность на другую, перейти из одного учебного заведения в другое путем перевода", - резюмировала она.-0-
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