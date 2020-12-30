Высший пилотаж Елены из Каролино, или Как водитель-испытатель стала трактористкой-биатлонисткой

Елена Орлова - это Дарья Домрачева в тракторном биатлоне. Пару лет назад в Удмуртии под селом Большая Кивара в морозный мартовский день за рулем МТЗ-82 в соревнованиях в этом виде спорта она заняла первое место, оставив позади почти 30 участников. О ней я узнала в одну из командировок в те края: россияне были в восхищении!

Бьет без промаха

"Вначале прошла круг в 1200 м. Потом задним ходом припарковалась в "гараж". Самой ответственной была третья часть: стрельба из пневматической винтовки по мишеням. Отстрелялась удачно. Выбила пять из пяти: закрылись все мишени - точно такие, как в настоящем биатлоне. Будь хоть один промах - пришлось бы идти штрафной круг! Последнее задание - "змейку" - задним ходом откатала легко!" - вспоминает, волнуясь почти как тогда, на российском чемпионате, моя собеседница - водитель-испытатель БТК корпуса сборки тракторов Минского тракторного завода. С Еленой встретились на центральной проходной предприятия.

Интересуюсь, каково это было - обойти лучшую из россиянок Марину Панькову и даже министра сельского хозяйства региона Ольгу Абрамову? Последняя участвовала на равных с трактористками в биатлоне на наших МТЗ-82 белорусской и российской сборки и заняла третье призовое. Так в России прививают любовь молодежи к романтике сельского труда.

"Да, министру пришлось, условно говоря, подвинуться", - озорно сверкнув глазами, замечает моя новая знакомая, поясняя свои успехи в стрельбе тем, что не забылись школьные уроки военного дела, на которых последний раз перед соревнованиями держала винтовку.

Новогодний "кабриолет"

Высокая, статная, уверенная в себе Елена Орлова - не только чемпионка, но и... сказочный, любимый всеми персонаж. Она и есть та самая Снегурочка - водитель трактора-"кабриолета", за которым по проспекту Независимости к главной елке страны на новогодних шествиях в канун 2019 и 2020 годов следовали Деды Морозы.

"С тех пор мы Елену Владимировну в шутку называем нашей Снегурочкой", - говорит начальник БТК корпуса сборки тракторов завода Кирилл Веренчиков.

"Мы" - это сам Кирилл Веренчиков, коллеги Орловой по БТК - три водителя-испытателя: Владимир Медведев, Николай Крутько и Андрей Гордеев, а также еще полтора десятка других испытателей, занимающихся обкаткой тракторов. Все, кстати, мужчины. Елена Владимировна - единственная женщина водитель-испытатель не только на МТЗ, но и в стране!

Татарская техника танцев

Несмотря на то, что среди представительниц прекрасной половины немало автолюбительниц (таксистки, дальнобойщицы, водители интернет-доставки), трактористок в Беларуси практически нет. Знаю двух на всю страну. Это Татьяна Захожая из хозяйства "Путчино" Дзержинского района, о которой писала наша газета в 2016-м, и Елена Орлова. Таких виртуозных водителей тракторов, как Елена Владимировна, пожалуй, нет не только у нас, но и в России! В Татарстан она была приглашена на празднование Дня машиностроителя в 2019 году. Там, рядом с Елабугой, где находится торгово-производственная компания "МТЗ-Татарстан", наша Орлова вальсировала на тракторе, который белорусы делают для хлопкоробов. Ее трактор выступал в группе с другими, которыми управляли белорусские и российские водители. Танцующая техника - редкое, удивительное зрелище! Чтобы настолько чувствовать трактор, управлять им, знать все о его возможностях и способностях, нужно быть с ним единым целым!

Высший пилотаж

Отец Елены Владимировны был трактористом, он во всем поддерживал дочь, учил ее тому, что знал сам. Поэтому Владимир Степанович не удивился, когда дочка в школьном УПК (учебно-производственном комбинате) не выбрала, как другие девочки, профессию продавщицы. Лена пошла с мальчишками учиться на тракториста. Два года после школы мастерство механизатора оттачивала на полях хозяйства родной деревни Каролино Зельвенского района. Ее "Владимировец", которого сегодня заменили наши МТЗ, был востребован на всех сельхозработах - и в поле, и на ферме. Летом, во время уборочной, девушка садилась за штурвал комбайна.

Потом Елена поехала в Минск, поступила в ПТУ №94, после окончания которого девушку, учитывая двухлетнюю практику на полях, сразу отправили в корпус сборки - контролером БТК. Через несколько лет Елена Орлова стала водителем-испытателем, а это особая каста, "высший пилотаж" в заводской иерархии рабочих профессий.

"Время летит быстро: кажется, недавно на заводе, а уже 30 лет прошло, как впервые прошла через проходную", - говорит Елена Владимировна, выходя из теплого помещения на площадь перед заводом, креативно украшенную новогодней инсталляцией, центральные герои которой - техника МТЗ в фирменном красном цвете. К Новому году ее украсили рожками северных оленей и гирляндами лампочек.

"Сейчас день, а вы придите сюда вечером - тут такая красота!" - восхищается Елена Владимировна, замирая для фото на память у "рогатых" тракторов. Некоторым из них "паспорт" в большую жизнь выдавала она сама - Елена Орлова.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-