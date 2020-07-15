Выставка Ecology Expo переносится на июнь 2021 года

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная экологическая выставка-форум Ecology Expo переносится на 3-5 июня 2021 года. Такая информация размещена на сайте Национального выставочного центра "БелЭкспо", сообщает БЕЛТА.

Ранее выставку планировалось провести в Минске 27-29 августа этого года. "Со стороны зарубежных и отечественных экспонентов проявлен значительный интерес к участию в мероприятиях Ecology Expo. Принимая во внимание мнение зарубежных коллег и партнеров, в связи с пандемией COVID-19 и необходимостью выполнения требований органов здравоохранения различных государств, мероприятие переносится на 3-5 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Ecology Expo 2021 будет представлять собой трехдневную презентацию экологических технологий. Среди ключевых направлений - возобновляемая энергетика и альтернативные источники энергии, энергоэффективное строительство, система "умный дом", экологичный транспорт, циркулярная экономика, эффективное использование отходов, биоупаковка, органическая и экологически чистая продукция, экотуризм, экологически дружественные проекты.

Организаторами выставки-форума выступают Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Национальный выставочный центр "БелЭкспо".-0-