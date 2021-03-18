Выставка-форум Ecology Expo - 2021 и XVI Республиканский экологический форум пройдут 3-5 июня в Минске

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает принять участие в первой Международной специализированной экологической выставке-форуме Ecology Expo - 2021 и XVI Республиканском экологическом форуме, которые пройдут 3-5 июня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минприроды.

Мероприятия приурочены к Году народного единства. "Участие в них - уникальная возможность для роста деловой активности, обмена передовым и международным опытом в экологической сфере", - подчеркнули в пресс-службе.

Во время выставки-форума будет продемонстрирован комплекс инновационных идей, производственно-технологических достижений в области охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов. В числе приоритетов - работа по достижению целей устойчивого развития, переход на "зеленые" технологии, поддержка устойчивых моделей потребления и производства, экологически дружественный образ жизни.

Основная тема XVI Республиканского экологического форума - вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений. Работа будет организована в формате пленарного заседания и тематических секций, а также различного рода акций, пресс-мероприятий, концертной программы, республиканских конкурсов экологической направленности.

"Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям Ecology Expo - 2021 и XVI Республиканский экологический форум станут общенациональной диалоговой площадкой и позволят выйти на новые направления развития зеленых технологий, будут способствовать налаживанию деловых контактов в вопросах охраны окружающей среды", - отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Планируется, что в мероприятиях на протяжении трех дней примут участие более 250 делегатов и гостей, включая международных экспертов, представителей природоохранных служб, органов госуправления, учреждений образования и культуры, общественных объединений, а также средств массовой информации.-0-