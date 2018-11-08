Выставка инноваций, соревнования стартапов, мировые бренды - чем удивит Неделя предпринимательства

Осталось несколько дней до начала одного из важнейших событий года для предпринимательского сообщества - Всемирной недели предпринимательства в Беларуси. В этом году участников форума ждет много новаций. Одна из них - Выставка инновационных компаний. Организаторы обещают известных спикеров с мировым именем, массу возможностей для общения и получения новых знаний, которые будут способствовать продвижению бизнеса, а также отдельную программу для детей и подростков. О ключевых мероприятиях Недели предпринимательства, успехах участников, интересных гостях и дальнейших планах корреспонденту БЕЛТА рассказала основатель группы компаний Belbiz, официального представителя Всемирной недели предпринимательства в Беларуси, Татьяна Маринич.