Выставка к 30-летию образования СНГ открылась в Минске

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске открылась выставка, посвященная 30-летию со дня образования Содружества Независимых Государств. Экспозиция размещена в штаб-квартире Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Выставка состоит из нескольких экспозиционных зон. В одной из них представлена подборка книг, изданных в разные годы и в которых отражены все этапы развития и становления Содружества Независимых Государств. Центральное место здесь отведено брошюре "СНГ сегодня". Она издана к 30-летию Содружества и представляет собой сборник материалов и статистической инфографики. Особое место в брошюре занимают цитаты из выступлений лидеров государств СНГ с оценками и мнениями о роли и значении Содружества.

Кроме того, на выставке представлены подборки марок, конвертов, значков и медалей, которые выпускались в обращение к юбилейным для СНГ датам. А также оригинальная оргтехника и средства связи, которые использовались в первые дни работы Исполкома СНГ. На выставке демонстрируется презентационный видеоролик, рассказывающий о самых значимых событиях и фактах из 30-летней истории Содружества Независимых Государств.-0-