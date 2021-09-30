Выставка к 30-летию СНГ открылась в Минске

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исполнительном комитете СНГ в Минске открылась выставка, посвященная 30-летию Содружества. В экспозицию вошли экспонаты из фондов Музея истории СНГ и Президентской библиотеки Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"На выставке представлены многочисленные книги, изданные в разные годы и отражающие историю становления Содружества. Ряд изданий передан в дар Исполнительному комитету СНГ общественными деятелями, политиками, представителями культуры и науки разных стран, в том числе руководителями отраслевых органов и других структур Содружества. Отдельное место в экспозиции отведено подлинной оргтехнике, на которой создавалась история организации. Среди экспонатов оригинальные телефон и факс, а также легендарная пишущая машинка "Ятрань", на которой печатались первые основополагающие документы Содружества", - рассказали в пресс-службе.

На выставке представлена подборка марок и конвертов, которые выпускались в обращение к юбилейным для СНГ датам. Практически на всех экспонатах - автографы участников церемоний торжественного гашения печатной продукции. Кстати, последнее гашение конверта с оригинальной маркой "30-летие образования Содружества Независимых Государств" состоялось в Исполкоме СНГ 27 сентября.

Один из самых ценных экспонатов - оригинал высшей награды СНГ - Почетный знак Содружества Независимых Государств. Им награждаются главы государств и правительств, а также государственные и общественные деятели стран СНГ за выдающийся вклад в укрепление и развитие Содружества, дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между государствами Содружества.

На выставке также представлены подборки оригинальных фотографий, которые отражают основные вехи истории Содружества.-0-