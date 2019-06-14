Выставка "Лагерь смерти "Малый Тростенец". История и память" открылась в Вене

14 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Передвижная выставка "Лагерь смерти "Малый Тростенец". История и память" 13 июня открылась в музее "Дом истории Австрии", расположенном во дворце Хофбург в центре австрийской столицы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Австрии.

Выставка подготовлена по совместному проекту Международного образовательного центра (Дортмунд, ФРГ), Минского международного образовательного центра им. Йоханнеса Рау и фонда "Мемориал памяти убитых евреев Европы" (Берлин, ФРГ) при участии ряда научно-исследовательских и общественных организаций Австрии. Экспозиция дополнена материалами, посвященными австрийским жертвам лагеря смерти в Малом Тростенце.

В церемонии открытия выставки принял участие Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Президент подчеркнул значимость осмысления трагедии Холокоста для австрийского общества. Он отметил, что с завершением второй очереди строительства мемориального комплекса "Тростенец", в торжественной церемонии открытия которой в июне 2018 года он принял участие совместно с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, на месте бывшего лагеря создано достойное место поминовения павших. Федеральный президент высоко оценил взаимодействие Беларуси и Австрии по созданию мемориала "Массив имен", открытого в марте 2019 года Александром Лукашенко и тогдашним Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

С приветствием к участникам церемонии открытия обратилась Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина, которая отметила символический характер открывшейся выставки, возвращающей в австрийскую столицу память о ее жителях, которым не суждено было вернуться домой из лагеря смерти в белорусском Малом Тростенеце. Посол подчеркнула важность совместных усилий по сохранению памяти жертв нацистского террора для укрепления взаимопонимания между народами и сохранения мира.

На мероприятии выступили также глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч, председатель Дортмундского международного образовательного центра Матиас Тюмпель, директор фонда "Мемориал памяти убитых евреев Европы" Уве Ноймеркер, руководитель общественной австрийской организации IM-MER, на протяжении многих лет занимающейся увековечиванием памяти жертв "Тростенца", Вальтрауд Бартон. Они отмечали, что Беларусь, народу которой война и нацистская оккупация принесли неисчислимые страдания и невосполнимые утраты, предпринимает последовательные и значительные усилия по увековечиванию памяти жертв Холокоста.

Выставка в Доме истории Австрии продлится до 27 октября.-0-