Выставка "Маніхвэст" Республики" к 100-летию провозглашения БССР откроется в Минске 21 декабря

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Маніхвэст" Республики", приуроченная к 100-летию провозглашения БССР, откроется в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси 21 декабря, сообщили БЕЛТА в библиотеке.

"Подготовка выставки велась на протяжении декабря, - рассказал заведующий научно-исследовательским отделом книговедения НБ Анатолий Стебурако. - Она станет своеобразным продолжением ноябрьской экспозиции "Беларусь в великой войне 1914-1918 годов", потому что провозглашение белорусской государственности припадает на время последних военных действий. Поэтому у нас одна выставка плавно переходит во вторую, на которой будут представлены газеты, оригинальные архивные документы".

Наиболее интересный экспонат - это рукопись произведения первого главы правительства Советской Социалистической Республики Беларуси (ССРБ) Дмитрия Жилуновича (Тишки Гартного) "За сваю волю, за волю краіны" из фонда библиотеки.

Вниманию посетителей будет представлена периодика того времени, из которой общество узнало о провозглашении ССРБ и ознакомилось с известным "Маніхвэстам". "Причем в его названии мы специально сохранили орфографию ненормированного белорусского языка того времени. Кроме того, только на открытии экспозиции, 21 декабря, можно будет увидеть документы из фонда Национального архива Беларуси: протоколы заседаний первого правительства, телеграммы. Это действительно оригинальные материалы, которые будет интересно увидеть всем", - сказал Анатолий Стебурако.

"Среди уникальных экспонатов нашей выставки раритетные книги, номера газет "Дзянніца", "Беларусь", "Звон" и "Коммунист", журналы, открытки с изображениями зданий, где находилось первое правительство, карты, показывающие территорию СССР и БССР, тексты Конституции ССРБ 1919 года. Будут также небольшие блоки, посвященные отдельным деятелям первого правительства. Всего мы представим около 60 оригинальных материалов", - рассказала главный библиотекарь научно-исследовательского отдела книговедения НБ Мария Шопина.

Тематические разделы экспозиции отражают знаковые события того периода. Точкой отсчета стали созванный в конце войны I Всебелорусский съезд в декабре 1917 года и провозглашение Белорусской Народной Республики в марте 1918 года, которые четко декларировали волю белорусского народа к самостоятельности. 1 января 1919 года состоялось провозглашение Советской Социалистической Республики Беларуси, подкрепленное через несколько дней публикацией "Маніхвэста Часовага рабоча-сялянскага ўраду Беларусі". Вскоре на I Всебелорусском съезде Советов была принята Конституция ССРБ. Но новая военная агрессия помешала развитию страны. Начало советско-польской войны 1919-1921 годов привело к появлению на карте Литовско-Белорусской ССР, которая также быстро исчезла из-за оккупации значительной части Беларуси войсками Юзефа Пилсудского.

Выставка "Маніхвэст" Республики" будет работать по 15 марта 2019 года.-0-