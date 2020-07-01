Выставка MILEX-2021 пройдет в Минске 23-26 июня

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 10-я Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 пройдет в Минске с 23 по 26 июня 2021 года. Соответствующее решение закреплено распоряжением премьер-министра Беларуси от 30 июня 2020 года №143р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Подготовку и проведение выставки должен обеспечить организационный комитет. Его возглавил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения.-0-