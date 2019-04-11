Выставка об участии словаков в партизанском движении в Беларуси открылась в Братиславе

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Словаки в партизанском движении на территории Беларуси: 1941-1944 гг." открылась в Университетской библиотеке Братиславы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Словакии.
Обращаясь с приветственным словом, посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня отметил значимость мероприятия с учетом двух приближающихся знаменательных дат - 75-летия со дня освобождения Беларуси от фашистских захватчиков и 75-летия Словацкого национального восстания.
Экспозиция подготовлена Национальным архивом Беларуси и Институтом военной истории в Братиславе по инициативе белорусской дипмиссии. В основе выставки - уникальные архивные документы: приказы, журналы боевых действий, личные листки по учету кадров, боевые характеристики, наградные листы и автобиографии партизан-словаков.
О масштабах партизанского движения на территории Беларуси и вкладе белорусских партизан в победу над фашизмом участникам церемонии рассказал директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Виктор Кураш. Большое внимание на выставке было уделено сотрудничеству словаков с белорусскими партизанами и их участию в партизанском движении.
Отдельная часть экспозиции посвящена отряду Яна Налепки, который перешел на сторону партизан и сражался с немецко-фашистскими захватчиками на территории Беларуси и Украины, а также снятому в 1972 году на территории Беларуси совместному советско-чехословацкому фильму "Завтра будет поздно". Значительный интерес у присутствующих вызвало выступление известного словацкого актера и политика Милана Княжко, который сыграл в кинокартине роль капитана Налепки.
В презентации приняли участие государственной секретарь Министерства образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики Ольга Нахтманнова, представители Министерства иностранных и европейских дел, а также словацкие парламентарии, включая председателя Конституционного комитета Национального совета (парламента), руководителя парламентской группы дружбы с Беларусью Роберта Мадея и руководителя парламентской делегации Национального совета (парламента) Словацкой Республики в ОБСЕ Петра Осузского.
Как подчеркнули в посольстве, открытие совместной выставки вызвало широкий общественный резонанс. В числе участников и гостей мероприятия находились представители региональных органов власти, высших учебных заведений и СМИ, общественных объединений "Словацкий союз антифашистских борцов" и "Ветераны словацкой дипломатии", деловых кругов, а также главы аккредитованных в Братиславе дипломатических миссий.
Во время выставки руководству Института военной истории в Братиславе был передан список около 300 словаков-участников партизанского движения на территории Беларуси в 1941-1944 годах.-0-
Фото посольства Беларуси в Словакии
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