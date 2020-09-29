Выставка "Образование в России" в Минске

С 2 по 3 октября 2020 г. в Минске (Республика Беларусь) в Московском центре международного сотрудничества (Дом Москвы в Минске) пройдет выставка "Образование в России".

Основная цель мероприятия – знакомство с российской системой образования, программами высшего образования, реализуемыми российскими вузами, а также условиями и порядком обучения в России.

В мероприятиях примут участие ведущие российские университеты, специализирующиеся на подготовке высококлассных специалистов в области технических, математических, естественнонаучных и гуманитарных наук: Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский Университет", Санкт-Петербургский горный университет, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Калужский государственный университет имени К.Э.Циолковского, Российский государственный гуманитарный университет, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина, Смоленский государственный университет, Калужский государственный университет имени К.Э.Циолковского, Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева и др.

В рамках деловой программы предусмотрено:

· знакомство с российской системой образования, программами высшего образования, реализуемыми российскими вузами, условиями и порядком обучения в России;

· презентации российских образовательных организаций;

· встречи с представителями вузов-участников;

· научно-популярные лекции российских ученых;

· лабораторные работы в формате виртуальной реальности (VR).

Приглашаем педагогов и учащихся школ и высших учебных заведений, соотечественников, проживающих в Республике Беларусь, представителей СМИ и всех интересующихся русским языком, российской литературой и культурой, российским образованием посетить экспозицию российских вузов и деловую программу мероприятия.

Зарегистрироваться, а также принять участие в online-мероприятиях (мастер-классах, вебинарах, интерактивных играх по русскому языку), которые пройдут в рамках выставки "Образование в России", можно на сайте: http://rustudy.org

Место проведения мероприятий:

Московский центр международного сотрудничества в Республике Беларусь (Дом Москвы в Минске).

Республика Беларусь, Минск, ул.Коммунистическая, 86

Предполагаемое количество участников мероприятия:

- очные мероприятия – 200 человек;

- дистанционные мероприятия – 2 тыс. человек.

Организаторы выставки:

· Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

· Автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт непрерывного образования" (сайт: http://icone.ru/, электронная почта: info@icone.ru).

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