Выставка "Отдых-2021" пройдет в Минске 23-25 апреля

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23-я Международная весенняя выставка-ярмарка туристских услуг "Отдых-2021" пройдет с 23 по 25 апреля в Минске. Об этом сказала сегодня на пресс-конференции начальник сектора инновационно-технических проектов Национального выставочного центра "БелЭкспо" Марина Прозорова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время выставки будут соблюдены все меры предосторожности для недопущения распространения инфекции COVID-19. Организаторы учли все меры, которые рекомендуются Минздравом и Мингорисполкомом. Локации, представленные на выставке, будут находиться на достаточном расстоянии друг от друга, будут увеличены проходы для необходимой социальной дистанции. Всем посетителям и экспонентам выставки в зоне регистрации будет измеряться температура, также будут выдаваться маски", - сказала Марина Прозорова.

Что касается новшеств выставки, она отметила, что в этом году впервые пройдет воркшоп Leisure&Travel. "Это переговоры между профессионалами турбизнеса, туроператорами, а также всеми теми, кто предоставляет услуги в сфере туристического бизнеса", - пояснила она. Также обширную программу предоставит Министерство спорта и туризма, Национальное агентство по туризму.

По словам директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирины Воронович, выставка может быть интересна как для людей, которые работают в сфере туризма, так и для простых посетителей. "Сейчас мы очень тесно работаем с регионами, чтобы они становились более узнаваемыми. В течение этого года разрабатывались новые маршруты, новые фишки, активности по различным направлениям туризма. Поэтому турагентам, туроператорам, особенно тем, кто желает переориентироваться на внутренний рынок, на выставке будет интересно вплотную пообщаться с представителями регионов, - сказала она. - Также и потребители смогут найти для себя новые интересные туры, маршруты".

На выставке будет представлен монитор, на котором будет апробироваться модель Национального агентства по туризму, когда человек может самостоятельно в видеоформате построить маршрут. "На велосипеде, автомобиле или общественном транспорте посетитель сможет выстроить маршрут, по которому можно удобно, комфортно и интересно посетить культурные, исторические объекты", - добавила директор.

Кроме того, на мероприятии будет широко представлен агроэкотуризм, будут проводиться часы культуры других стран (в частности, Индии, Турции, Болгарии), встречи в формате круглого стола.

Международную весеннюю выставку-ярмарку туристских услуг "Отдых-2021" проводит Национальный выставочный центр "БелЭкспо" совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси. Мероприятие с 23 по 25 апреля пройдет по адресу: Минск, пр-т Победителей, 14.-0-