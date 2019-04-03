Выставка "Отдых" способствует развитию туристического потенциала Беларуси - Ковальчук

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Отдых" способствует развитию туристического потенциала Беларуси, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук во время открытия 22-й международной весенней ярмарки туристских услуг "Отдых-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы сделать акцент на том, что 2019 год у нас проходит под девизом II Европейских игр. При этом Беларусь - это не только спортивная держава, но и туристическая, все больше стран проявляют к нам интерес. В этом году Узбекистан впервые представлен на нашей выставке, - сказал Сергей Ковальчук. - Эта площадка станет очередным импульсом в развитии туристического потенциала не только для Беларуси, но и других стран".

22-я международная весенняя ярмарка туристских услуг "Отдых-2019" проходит в Минске 3-6 апреля. В ней принимают участие компании из 15 стран (Беларусь, Болгария, Грузия, Испания, Китай, Куба, Литва, Молдова, Сербия, Польша, Россия, Турция, Тунис, Украина, Узбекистан). Выставку проводит Национальный выставочный центр "Белэкспо" совместно с Министерством спорта и туризма. Тематика - путешествия (сезонный отдых, бизнес-туры, детский отдых, круизы, образовательные туры), медицинский туризм, экскурсионные программы, транспортные услуги, спортивный инвентарь, страхование в туризме, услуги санаториев, пансионатов, домов отдыха, туристические клубы, гостиничный сервис, товары для отдыха и спорта, а также карты, буклеты, путеводители и др.-0-