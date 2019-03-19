Выставка рисунков особенных людей "Талант быть добрыми" откроется в Минске 21 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка рисунков особенных людей "Талант быть добрыми" откроется в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске 21 марта. Проект приурочен ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обители.

"Уже около пяти лет группа братьев и сестер Свято-Елисаветинского монастыря регулярно навещает особенных людей, проживающих в специализированных интернатах. Так мы называем людей с ограниченными возможностями, как психическими, так и физическими, к ним относятся и люди с ДЦП и синдромом Дауна. Они отличаются от нас внешне, у них есть проблемы со здоровьем, они могут плохо ходить или говорить. Но эти особенности не отменяют наличия у них остроумия, чувства юмора, способностей. А главная их особенность - это талант быть добрыми и умение любить", - рассказали в монастыре.

Одна из форм реализации таких особенных людей - творчество. "Кто-то рисует совсем просто, кто-то хорошо, есть и настоящие талантливые художники. Но какими бы ни были рисунки, все они выполнены с удовольствием. За время нашей дружбы с подопечными интернатов накопилось множество работ, которыми братья и сестры обители хотят поделиться, чтобы все увидели красоту и уникальность особенных людей. У каждого из них свой характер, свои возможности, свои интересы. И каждый из них достоин уважения хотя бы за то, что ежедневно преодолевает трудности, не знакомые нам", - отметили организаторы.

Выставка рисунков особенных людей "Талант быть добрыми" будет работать на территории у входа в Никольский храм Свято-Елисаветинского монастыря по 31 марта. Кроме того, 7 апреля на сцене Театра-студии киноактера можно будет увидеть спектакль "Маленький принц" с участием воспитанников театральной студии "Радость", созданной при Свято-Елисаветинском монастыре. "Этот спектакль мы играем более пяти лет, выступая с ним на различных площадках не только Беларуси, но и зарубежья, в частности в России, Германии. Самое главное для нас, чтобы общество обратило внимание на таких людей, на их талант, помогло им реализоваться. К слову, все заработанные от спектакля средства будут направлены на дальнейшее развитие способностей таких людей", - подчеркнул руководитель театральной студии "Радость", актер Национального академического драматического театра имени М.Горького Александр Жданович.

Занятия театральным искусством способствуют развитию у таких людей творческих способностей, воображения, сенсорной моторики, мотивируют к дальнейшему обучению. Кроме того, творчество помогает им адаптироваться к жизни в обществе. Участие в спектаклях для них - возможность самореализоваться, поверить в себя и принести окружающим радость. Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда в честь святого Иоанна Русского.-0-