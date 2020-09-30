Выставка российской книги в Минске

Со 2 по 3 октября 2020 в Минске (Республика Беларусь) в Московском центре международного сотрудничества (Дом Москвы в Минске) пройдет значимое событие в сфере образования и культуры – Выставка российской книги. Тематика мероприятия направлена на популяризацию российских изданий: учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России, а также художественной литературы российских авторов.

На выставке будут представлены книги ведущих российских издательств, специализирующихся на выпуске современной учебной и художественной литературы ("ИКАР", "1 сентября", "Молодая гвардия", "Союз художников" и др.).

Приглашаем педагогов, а также учащихся школ и высших учебных заведений, соотечественников, проживающих в Республике Беларусь, представителей СМИ и всех интересующихся русским языком, российской литературой и культурой, российским образованием посетить экспозицию и деловую программу мероприятия. Запланированы встречи с авторами учебников и учебных пособий, детским писателем Игорем Шевчуком, одним из авторов проекта "Смешарики", а также семинары, мастер-классы, интерактивные игры по русскому языку.

Зарегистрироваться, а также принять участие в online-мероприятиях, которые пройдут в рамках Выставки российской книги, можно на сайте: book.rustudy.org

Место проведения мероприятий:

Московский центр международного сотрудничества в Республике Беларусь (Дом Москвы в Минске).

Республика Беларусь, Минск, ул.Коммунистическая, 86

Организаторы выставки: Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт непрерывного образования" (сайт: icone.ru, электронная почта: info@icone.ru).

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