Выставка-шоу домашних животных пройдет 22-23 февраля в Минске

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая международная выставка-шоу грызунов, мелких домашних и сельскохозяйственных животных "Бабуся на зимних следочках - 2020" пройдет в Минске 22-23 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы.
Посетители смогут увидеть карликовых и сельскохозяйственных кроликов различных пород, декоративных кур экзотических пород и других птиц, морских свинок, дегу, крыс, песчанок, хомяков, декоративных мышей, попугаев, африканских улиток и других животных.
Будут представлены хозяйства Беларуси с эко-продукцией.
Организаторы планируют уделить особое внимание детской аудитории. В дни выставки пройдут занимательные интерактивные лекции о правильном содержании животных и гуманном отношении к ним, будут работать фотозоны. Маленьким посетителям вручат красочные раздаточные материалы и покажут шоу, состоятся конкурсы с участием животных.
Ожидается, что мероприятие станет не только хорошим вариантом детского досуга, но также позволит решить многие образовательные и воспитательные задачи, расширит знания людей о животных, познакомит с достаточно редкими видами зверей.
Организаторами выступают Белорусское общественное объединение кролиководов, международное общественное объединение "Мир дегу" и другие.-0-