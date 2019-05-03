Выставка "СМІ ў Беларусі" становится более практикоориентированной - Легкий

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" становится более практикоориентированной. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый заместитель министра информации Павел Легкий.

"Выставка "СМI ў Беларусі" - это площадка для общения, здесь встречаются профессиональные сообщества, делятся мнениями, опытом. Мы попытались 23-й выставке придать более практикоориентированную направленность. Да, в рамках выставки и раньше проходили дискуссии по тем или иным вопросам. Но мы хотим от обсуждений неких тем ориентироваться на обучение людей, на повышение их знаний, профессиональных компетенций", - сказал Павел Легкий.

РЕПОРТАЖ: Выставка "СМІ ў Беларусі": показали закулисье журналистики и угостили партизанской кашей Открытие выставки было запланировано на 12.00, но уже за час до этого здесь было многолюдно. Вместе с посетителями форума охватить необъятное попробовали и корреспонденты БЕЛТА.

На протяжении всех трех дней работы на полях форума проходят дискуссии, многочисленные мастер-классы и тренинги. "Вчера, в день открытия выставки, здесь работали SMM-менеджеры, специалисты, которые знают, как надо работать в интернете. Ведь мы сегодня говорим о развитии интернет-журналистики. Для традиционных СМИ, особенно печатных, вчерашний день был исключительно важным. Сегодня - день пиара. Завтра продолжаются мастер-классы, тренинги", - отметил первый замминистра.

Выставка "СМІ ў Беларусі" будет работать по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Она объединила более 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и КНР. Экспозиция отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства.

Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Сегодня на площадке "Дипсервис Холл" (пер. Войсковый, 4) будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок. 4 мая на "СМІ ў Беларусі" - детский день. В этот день юные фотолюбители смогут получить мастер-класс от фотокорреспондента БЕЛТА Оксаны Манчук.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-

Фото Сергея Холодилина