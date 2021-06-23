23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка военной техники и вооружения будет учреждена в ОДКБ. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время открытия 10-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, что в рамках деловой программы выставки у нас будет возможность обсудить многие вопросы, связанные с интеграцией оборонно-промышленных комплексов, в том числе государств - членов нашей организации, - сказал Станислав Зась. - В целях дальнейшего совершенствования выставочной работы мы внесли предложение об организации в формате ОДКБ выставки вооружений и военной техники и признательны за поддержку этого предложения со стороны государств - членов нашей организации"

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.-0-