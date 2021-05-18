Выставка "Здравоохранение Беларуси" отражает тенденции развития отрасли - Пиневич

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Здравоохранение Беларуси" отражает тенденции развития отрасли, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выставка является важнейшим событием, которое показывает тенденции развития и тренды, характерные для всех систем здравоохранения", - отметил Дмитрий Пиневич.

По его словам, Беларусь находится на пороге модернизации системы здравоохранения. Поэтому на выставке представлены модели, связанные с новыми информационными технологиями. Более того, выставке предшествовала конференция, посвященная цифровой трансформации системы здравоохранения Беларуси (e-Health), это стратегическое направление.

Он напомнил о том, что недавно в новой редакции был принят закон о здравоохранении. Изменения произошли, в частности, в постдипломном образовании. Поэтому на выставке представлены стенды БелМАПО, вузов и РНПЦ, которые будут заниматься резидентурой. "Мы увидим мощнейший блок фармацевтических биотехнологий", - добавил министр здравоохранения.

Дмитрий Пиневич также заметил, что постковидная эра будет эрой невыявленных нозологий. В связи с этим огромное количество выставочных павильонов посвящено диагностике различных заболеваний, скринингу.

"Ситуация настолько быстро меняется и мы должны ответить на новые вызовы, в том числе связанные с ковид-инфекцией, - отметил министр. - Это хорошая площадка для обсуждения тех проблем, которые мы должны решить сейчас".

Выставка будет интересна не только специалистам. "Очень много сервисов, которые интересны для каждого из нас как пациентов", - отметил он.

Международный медицинский форум "Здравоохранение Беларуси - 2021", включающий масштабную экспозицию и обширную деловую программу, начал работу сегодня в Минске. Среди участников форума и выставки "Здравоохранение Беларуси" - мировые лидеры в производстве медицинской техники, изделий медицинского назначения, расходных материалов, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции. Деловая программа в этом году включает целый ряд республиканских обучающих семинаров и научно-практических конференций, запланировано обсуждение актуальных проблем здравоохранения и способов их решения в форматах круглых столов, совещаний и панельных дискуссий, а также презентации, семинары участников.

Форум "Здравоохранение Беларуси - 2021" будет работать 18-20 мая с 10.00 до 18.00, а 21 мая - с 10.00 до 14.00. Место проведения - павильон на проспекте Победителей, 20/2.

Мероприятие ежегодно организует Министерство здравоохранения Беларуси совместно с выставочной компанией ЗАО "Техника и коммуникации" (T&C).-0-