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18 ноября 2020, 14:26

Выставки и тестирование - в Беларуси проходят мероприятия к Всемирному дню борьбы со СПИДом

Фото из архива
Фото из архива

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактические мероприятия к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) проходят в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), сообщает БЕЛТА.

Ежегодно во всем мире в ноябре-декабре проводятся профилактические мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Эта кампания демонстрирует международную солидарность в противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции. В Беларуси в этот период во всех регионах страны проходят тематические выставки, конкурсы и другие мероприятия.

Например, в столичном кинотеатре "Дом кино" в ноябре организована республиканская выставка призеров графических работ на тему "Формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ. Преодоление стигмы и недопущение дискриминации". А в РЦГЭиОЗ с 20 ноября по 24 декабря можно бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ и вирусные гепатиты.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, на планете живут более 38 млн ВИЧ-положительных людей. В Беларуси с диагнозом "ВИЧ-инфекция" проживают около 23 тыс. человек. В стране в последнее годы наибольшее количество новых случаев регистрируется у граждан в возрасте от 30 до 49 лет. Преобладает гетеросексуальный путь передачи ВИЧ, на который приходится более 80%.

Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любом лечебном учреждении, где есть процедурный кабинет. Также в стране на базе общественных некоммерческих организаций функционируют анонимно-консультационные пункты, предоставляющие услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию для ключевых групп риска.

Все ВИЧ-позитивные пациенты в Беларуси, состоящие на диспансерном учете, получают лекарственные средства для антиретровирусной терапии бесплатно. Вовремя начав лечение и следуя всем рекомендациям врача, люди с ВИЧ могут прожить долгую и полноценную жизнь. Качество жизни ВИЧ-позитивных людей благодаря этим лекарственным препаратам почти ничем не отличается от качества жизни людей без ВИЧ.-0-

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