Выставку фронтовых писем организовали историки БГУ в музее в Молодечно

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка фронтовых писем, организованная историками Белорусского государственного университета, "Война и любовь" открылась сегодня в Минском областном краеведческом музее в Молодечно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

В концепцию проекта заложена идея о победе любви и надежды в самых трудных жизненных ситуациях, моменте отчаяния и всеобщей боли. Подтверждением служат истории солдат и мирных жителей времен Великой Отечественной войны, которые в годы испытаний пытались строить отношения, не терять связи с близкими и родными, писали письма, отмечали праздники и строили планы на будущее.

Сюжет выставки основывается на примере судьбы семьи знаменитого белорусского архитектора Леонида Левина. Он вместе со своими близкими пережил все ужасы того времени, но сумел сохранить светлые чувства. Разделенные расстоянием и невзгодами родные люди общались через письма, в которых рассказывали о буднях на фронте и тылу, делились мыслями и надеждами.

На 12 тематических стендах представлены трогательные строчки писем, фотографии и открытки семьи Левина. Уникальный материал знакомит с удивительным человеком, автором известных мемориальных комплексов "Хатынь", "Яма", узникам гетто в Слуцке, памятника в честь погибших студентов и преподавателей БГУ в годы войны, который установлен в университетском дворике.

Экспозицию подготовили студенты и преподаватели исторического факультета БГУ при поддержке дочери, руководителя творческой мастерской архитектора Галины Левиной. Выставка - одно из мероприятий проекта исторического факультета "Память живет в поколениях", который приурочен к Году исторической памяти. Проект направлен на сохранение малоизвестных, но значимых дат Великой Отечественной войны, дополнение хроники военных лет уникальными событиями, показывающими героизм и патриотизм белорусского народа.-0-