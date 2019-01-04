Выставку-хронику борьбы за освобождение Беларуси представят в Национальном архиве

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передвижная выставка "Этот день мы приближали как могли!", приуроченная к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, откроется 11 января в Национальном архиве Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий отделом публикаций Михаил Скоморощенко.

Проект подготовлен Национальным архивом Беларуси совместно с Государственным музеем военной истории. Представленные на выставочных баннерах материалы освещают историю борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, начиная с июня 1941 года и до полного освобождения территории в июле 1944 года. "Среди документов фотографии руководителей и участников партизанского движения, военнослужащих Красной Армии, принимавших участие в боях за освобождение Беларуси, образцы партизанской и подпольной печати: газеты, листовки, плакаты, директивы, приказы и многое другое. Специальный раздел выставки посвящен деятельности, направленной на сохранение и увековечение памяти о событиях Великой Отечественной войны. Проект носит просветительский характер и, как планируется, на протяжении года будет экспонироваться в учебных заведениях страны", - рассказал Михаил Скоморощенко.

Кроме того, в этот же день в архиве откроется выставка, посвященная 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора Василия Коржа. "Он был одним из первых организаторов партизанской борьбы на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Основу выставки составят документальные материалы из личного фонда Василия Коржа, который находится на хранении в архиве. Проект расскажет о его жизни и деятельности", - отметил завотделом Национального архива.

Как ожидается, обе выставки будут работать в Национальном архиве Беларуси до конца января. В их открытии примут участие историки, архивисты, музейные работники, представители республиканских органов власти, общественности.-0-