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08 мая 2020, 16:44

Выставку о военных картографах, топографах и геодезистах можно посетить виртуально

Андрей Гаев передал для экспозиции две оригинальные карты из семейного архива. Фото Госкомимущества
Андрей Гаев передал для экспозиции две оригинальные карты из семейного архива. Фото Госкомимущества
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку о военных картографах, топографах, геодезистах можно посетить виртуально. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Госкомимущества Елена Костюкова.

В Национальном историческом музее по 4 июля проходит уникальный выставочный проект "#Точность. Мир военных топографов", организованный совместно с Государственным комитетом по имуществу и навигационно-топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси. Сегодня стал доступен виртуальный тур по выставке. До конца года посетить ее не выходя из дома сможет каждый желающий из любой точки мира.

Экспозиционный проект дает возможность посмотреть на историю Великой Победы глазами военных картографов, топографов и геодезистов. "Это дань памяти и возможность донести до широкой общественности ценность героического вклада этих специалистов в общую Победу, ведь на фронте значение карты приравнивалось к боевому оружию", - отметили в пресс-службе.

"Топографическая карта - основной документ, содержащий точное, подробное и наглядное изображение пространственных объектов, которые отображаются в определенной системе координат и имеют количественные и качественные характеристики. Это обеспечивает получение точной и понятной информации о местности. Карты нужны для решений большого круга задач, в том числе в интересах обороны и безопасности страны. Так есть сейчас, так было и в годы Великой Отечественной войны, когда топографические карты являлись одним из важнейших документов при управлении войсками. Военные геодезисты и топографы совместно с гражданскими специалистами главного управления геодезии и картографии внесли весомый вклад в Победу", - сказал директор ГП "Белгеодезия" Сергей Забагонский.

За прошедшие десятилетия о событиях военного времени было написано много мемуаров и книг, отсняты тысячи километров кинопленки. Однако о вкладе военных геодезистов, топографов и картографов в борьбу с фашизмом по-прежнему известно не так много. Экспозиция "#Точность. Мир военных топографов" собрана более чем из 150 предметов. Здесь можно ознакомиться с редкими картографическими материалами и документами, увидеть геодезические приборы военных лет. "Оригиналы фотографий и карт, представленные на выставке, до недавнего времени несли гриф секретности. Помимо карт на экспозиции можно увидеть геодезические инструменты, такие как: кипрегели, мензулы, нивелир, теодолит, нивелирные рейки. Эти приборы применялись военными топографами для полевых измерений, которые использовались в разработке графических боевых документов и обеспечивали ими войска", - пояснили в пресс-службе.

Сегодня председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев передал для экспозиции две оригинальные карты из семейного архива. Одна из них - карта БССР из пробного тиража Большого советского атласа мира, подписанная в печать в декабре 1939 года. "На ней обозначены административные границы тогда еще 10 областей республики. На оборотной стороне карты есть историческая пометка о том, что в 1942 году она попадала в руки врагам. На второй немецкой карте "Дороги Варшава-Москва", изданной в апреле 1944 года, контур западной госграницы Советского Союза можно увидеть лишь по окончаниям красных линий автодорог. До одной из крупнейших военных операций "Багратион" оставалось всего пару месяцев, врага уже мощно теснили к исходным рубежам, но в рейхе по-прежнему не желали отказываться от своих планов на передел мира", - рассказали в комитете.

Как отметил директор Национального исторического музея Беларуси Павел Сапотько, выставка, посвященная 75-летию Великой Победы, является уникальным проектом, который стал возможным благодаря сотрудничеству высокопрофессиональных специалистов. "На войне у каждого свое оружие. Военные топографы сражались линейкой, карандашом, нивелиром, кипрегелем - теми предметами, которые сегодня представлены на экспозиции в Национальном историческом музее, - сказал он. - Это полноценные предметы Победы, символы борьбы и торжества мира. Ими мы не только раскрываем грани Великой Победы, уникальные и интересные страницы в целом белорусской истории, но и отдаем дань уважения и почета всем тем, кто сражался, надеялся, побеждал и сделал нашу жизнь мирной, счастливой, подарил нам веру и надежду".

На выставке представлены вещи генерала армии Алексея Антонова из фондов Национального исторического музея, ранее неопубликованные материалы из архива навигационно-топографического управления Генерального штаба ВС, картографические материалы из Государственного центра картографо-геодезических материалов и данных. Кроме того выставлены карты из фондов Белорусского государственного музея истории ВОВ, среди которых карта Клецкого и Несвижского районов, скопированная в 1941 году подпольщиком Иваном Новиком (расстрелян в январе 1942-го), а также материалы из Национального архива и предметы из частных коллекций.

Чтобы посетить экспозицию виртуально, нужно перейти по ссылке https://my.matterport.com/show/?m=sAZGSDQ1yfz, воспользовавшись QR-кодом, либо зайдя на сайты Госкомимущества и Национального исторического музея Беларуси.

Партнерами выставки являются Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной Войны, Национальный архив Беларуси, РУП "Белгеодезия", РУП "Белкартография", Национальное кадастровое агентство", ГП "БелПСХАГИ", издательский дом "СБ. Беларусь сегодня" и телекомпания "ФилТВ".

Сегодня отмечается День навигационно-топографической службы Вооруженных Сил Беларуси, открытие экспозиции в формате 3D приурочено к этому празднику.-0-

Фото Госкомимущества

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