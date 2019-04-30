Выставочный проект "Беларусь спортивная" открылся в Национальной библиотеке

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Беларусь спортивная", приуроченный к II Европейским играм, открылся в Национальной библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлены кубки, медали, значки, марки, игрушки-талисманы, сувенирная продукция, билеты Олимпийских игр, вымпелы, экипировка известных белорусских спортсменов (цилиндр олимпийского чемпиона по конному спорту Виктора Угрюмова, плавательный костюм Вадима Махнева, велокостюм Натальи Цилинской, майка легкоатлета Андрея Кравченко, комбинезон для плавания Александры Герасимени и другие).

Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин и директор Национальной библиотеки Роман Мотульский

Ретроспективная экспозиция "Дополнительное время" демонстрирует около 150 редких и малоизвестных фотографий белорусских спортсменов - олимпийских чемпионов и призеров, кадры фотохроники, рассказывающие о важнейших спортивных событиях в жизни Беларуси - Олимпиаде-80, часть соревнований которых прошла в Минске на стадионе "Динамо". Особое внимание уделено тем видам спорта, благодаря которым белорусы прославили себя и свою страну на мировой арене в советский период: спортивной гимнастике, борьбе, фехтованию, гребле, легкой и тяжелой атлетике, баскетболу, гандболу.

Фотовыставку дополняют картины белорусских художников с портретами выдающихся отечественных спортсменов, а спортивные плакаты напоминают о значимых для страны событиях.

На книжной выставке "Яркіх перамог, яркага лета!" представлены справочные, учебные, учебно-методические, научно-популярные издания, статьи. Название экспозиции перекликается с главным слоганом II Европейских игр "Яркий год, яркий ты!" и желает посетителям выставки ярких впечатлений, эмоций, воспоминаний о соревнованиях, играх и Беларуси. Тот, кто внимательно ознакомится с экспозицией, узнает о 15 видах спорта, по которым будут проводиться соревнования, их историю и развитие в Беларуси.

/Будет дополнено/.-0-

Призер чемпионатов мира и Европы по карате, восьмикратный чемпион Беларуси Андрей Гриневич

Фото Юрия Орешкина