Выступление Андрейченко на открытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Выступление Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. на открытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ - ПОДГОТОВКА К КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Начинает свою работу шестая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

17 сентября мы впервые в истории суверенной Беларуси отметили знаковый государственный праздник - День народного единства, символизирующий зрелость и самодостаточность белорусского народа, который, свято помня о своем прошлом, уверенно смотрит в будущее.

Учреждение главой государства новой традиции явилось актом восстановления исторической справедливости, что очень многое значит для наших граждан. Ведь именно стремление к справедливости всегда объединяло белорусов в судьбоносные моменты истории.

Объединяет оно и сейчас, оставаясь в основе совместных усилий государства и общества по отстаиванию суверенитета, развитию экономики, реализации политических и социальных преобразований.

Своя сфера ответственности здесь и у депутатов. Главными нашими приоритетами являются непосредственное участие в доработке проекта Основного закона страны и подготовка к проведению конституционной реформы.

Важным этапом этой ответственной работы стала подготовка проекта закона об изменении действующей Конституции, который нам необходимо сегодня принять во втором чтении.

Введение единого дня голосования позволит местным органам власти сосредоточиться на главном - организовать общественное обсуждение конституционных новаций и провести республиканский референдум таким образом, чтобы его итогом стал общенациональный консенсус.

Консолидация общества - решающий фактор устойчивого развития страны в условиях нарастающей гибридной агрессии государств, претендующих на мировое господство, которые рассматривают Беларусь как инструмент в реализации своей геополитической стратегии или нежелательного экономического конкурента.

К потокам лжи и экономическому шантажу добавились провокации на белорусской границе. И шокирующие факты обращения с мигрантами силовых структур ряда соседних стран как нельзя лучше показывают, что стоит за риторикой о защите демократии и прав человека на самом деле.

Но такая тактика не приносит успеха. Переход к откровенному терроризму - это шаг отчаяния, который говорит об отсутствии поддержки протестного движения со стороны населения. Подтверждением тому является реакция белорусов на резонансное убийство сотрудника КГБ.

Несмотря на жесткое внешнее давление, социально-политическая обстановка в нашей стране остается спокойной. Продолжается широкий общенациональный диалог. Обеспечена надежная защита внешних рубежей государства.

Крайне важно - национальная экономика в довольно непростых условиях демонстрирует позитивную динамику, что подтверждает эффективность избранных нами подходов к ее регулированию.

Наша задача - последовательно улучшать условия хозяйствования. Причем ставку надо делать, как показала практика, на национальный бизнес. Одновременно нужно думать над тем, как сохранить трудовые коллективы и компетенции. Сегодня это, по сути, вопросы защиты экономического суверенитета.

Именно в таком ключе мы должны подходить к рассмотрению проектов законов о лицензировании, инвестициях, хозяйственных обществах, автомобильных перевозках, разрешении проблемы неплатежеспособности и ряда других востребованных бизнес-сообществом документов.

Впрочем, если иностранные инвесторы хотят работать на белорусском рынке честно и добросовестно, уважая требования социально ориентированной экономики, мы всегда готовы пойти им навстречу. Тему инвестиций нам надо самым серьезным образом обсудить на площадках наших крупнейших инновационных кластеров - Парка высоких технологий и индустриального парка "Великий камень".

Задачу создания стабильной бизнес-среды необходимо учитывать и при подготовке пакета бюджетно-налоговых законопроектов. Вместе с тем следует обратить внимание на то, чтобы поддержка деловой активности в стране осуществлялась не в ущерб реализации важнейших социальных программ.

Ведь сильная социальная политика всегда была брендом белорусского государства. И мы обязаны ее сохранить, совершенствуя не только финансово-экономические механизмы, но и методы борьбы с деятельностью, направленной на подрыв национальной экономики.

Причем действовать надо на упреждение. И одной из таких превентивных мер должно стать установление уголовной ответственности за призывы к введению санкций против Беларуси. Экстремисты и их кураторы должны отдавать себе отчет, что безнаказанно вредить Беларуси и ее народу им не удастся.

А мы же должны сосредоточиться на обеспечении экономического и социального благополучия добропорядочных и законопослушных граждан - тружеников, создающих богатства нашей страны, студентов, семей, которые воспитывают детей, и людей, которые по разным причинам нуждаются в помощи государства.

Среди наиболее значимых вопросов, которые нам предстоит рассмотреть в рамках решения этой задачи, следует назвать документы, касающиеся защиты прав инвалидов и их социальной интеграции, законопроекты, призванные обеспечить мир, спокойствие, порядок и безопасность в стране.

Кроме того, в Палату представителей внесен проект закона об изменении Кодекса о культуре. Уже начинается его общественное обсуждение. И депутаты должны принять в нем самое активное участие, поскольку тема культуры вызывает не меньший резонанс, чем обсуждение нового Кодекса об образовании.

Споры о том, какой быть белорусской школе, продолжаются и сегодня. Как подчеркнул Президент, это оплот национальной государственности. А значит, мы должны сохранить роль государства в такой стратегически важной для будущего Беларуси отрасли.

Речь не идет об отказе от частной инициативы или передовых зарубежных практик, которые помогают повысить конкурентоспособность белорусского образования. Но надо понимать, что все частные учреждения или сервисы должны действовать строго в русле государственной политики.

Не менее важные задачи нам предстоит решить в рамках реализации программы международного и межпарламентского сотрудничества, где ведущим нашим приоритетом является укрепление стратегического сотрудничества с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, государствами СНГ.

Что касается углубления интеграции в рамках Союзного государства, то недавние договоренности лидеров Беларуси и России вплотную приблизили нас к главной цели переговоров, длившихся не один год, - созданию равных условий для субъектов хозяйствования.

Объединение экономических потенциалов Беларуси и России станет хорошим ответом на санкционное давление Запада. И, безусловно, парламентарии должны активно подключиться к выполнению этой миссии. Такую задачу поставил перед нами глава государства.

Работа предстоит большая. И поскольку состав российской депутации в Парламентском собрании обновляется, нам надо сохранить преемственность в нашей работе и определить ее новые направления.

Пользуясь случаем, хочу поздравить наших российских коллег с успешным завершением электоральной кампании и выразить надежду на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества.

Принципы добрососедства и взаимного доверия, учет интересов всех государств, принятие решений строго на основе консенсуса присущи и старейшей интеграционной структуре постсоветского пространства - Содружеству Независимых Государств, 30-летие которого мы отмечаем в текущем году.

В рамках председательства Республики Беларусь в СНГ мы особое внимание уделяем координации усилий с нашими союзниками на таких площадках, как ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

Спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, огромен. Но в свете последних международных событий особую значимость для нас приобретает обеспечение безопасности в регионе ОДКБ.

Афганский кризис затронул практически всех. Создав острую гуманитарную проблему для граждан Афганистана, Соединенные Штаты и их союзники пытаются переложить ответственность за ее последствия на третьи государства, в том числе и на Беларусь.

Разумеется, в сложившейся ситуации мы не можем сидеть сложа руки. Мы обязаны защищать свою страну и ее граждан всеми доступными средствами. Это и должно стать основным нашим критерием при рассмотрении проекта закона о приостановлении действия соглашения с Евросоюзом о реадмиссии.

Мера вынужденная, но необходимая, ведь политика коллективного Запада становится все более непредсказуемой. Провал в Афганистане и скандал с французскими подлодками в очередной раз продемонстрировали полную неспособность однополярного мира поддерживать международный баланс сил.

Каким будет новое мироустройство, не знает никто. Но ясно одно - единственной альтернативой мировой катастрофе остаются объединительные инициативы, созвучные тем, которые предлагает международному сообществу Президент Республики Беларусь.

Привлечь к ним внимание - наша прямая обязанность. Эту тему следует постоянно поднимать на всех уровнях межпарламентского диалога, включая европейский вектор. Несмотря ни на что, в Европе остается много здравомыслящих политиков.

Кроме того, надо активнее вовлекать в обсуждение белорусских инициатив наших партнеров из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Здесь сосредоточены большинство населения планеты, огромные рынки для сбыта белорусской продукции и технологий. К тому же народы этих стран разделяют наше представление о ценности мира, взаимоуважения и доверия.

В подобном ключе нам и следует подходить к подготовке своего участия в предстоящих мероприятиях по линии Межпарламентского союза, Межпарламентской ассамблеи АСЕАН, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, других международных организаций и дискуссионных платформ.

Мир действительно очень хрупок. И белорусы на личном опыте убедились, что привычный уклад жизни, который кажется нам незыблемым, может рухнуть в одно мгновение. Об этом надо все время помнить и говорить, особенно молодежи.

Никто, кроме нас самих, не позаботится о процветании Беларуси. И эту простую истину нужно постараться донести до людей в ходе всенародного обсуждения проекта Конституции, где депутатам отводится ведущая роль.

Мы должны не просто разъяснять предлагаемые изменения, но и на диалоговых площадках, встречаясь с трудовыми коллективами, на личных приемах граждан получать объективную информацию о мнениях избирателей по этим вопросам. Все трудности преодолимы. Однако сделать это можно только вместе, сохранив единство целей и действий.

Безусловно, здесь многое зависит и от того, как налажена непосредственная работа с людьми. Ведь защита конституционных прав и свобод наших граждан сопоставима по своей важности с обеспечением национальной безопасности.

Работая с избирателями, каждый депутат приобретает уникальный опыт. Вы анализируете ситуацию, видите узкие места в законодательстве, неиспользуемые ресурсы в работе местных органов власти и потенциал общественной инициативы.

Все ваши наблюдения и наработки нужно обязательно реализовать при корректировке закона "Об обращениях граждан и юридических лиц". Соответствующий законопроект уже внесен в Палату представителей.

Но главное - нужно слушать и слышать людей, уметь сопереживать им и воспринимать их проблемы как свои. В этом и есть суть социального государства и одна из важнейших основ поддержания народного единства.

Уважаемые депутаты, в следующем году стране предстоит сделать судьбоносный выбор. И от нас очень многое зависит, чтобы итоги республиканского референдума стали осознанным и ответственным решением народа, который самостоятельно пишет свою историю.-0-