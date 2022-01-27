Выступление Андрейченко на открытии внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва

Выступление Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. на открытии седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Начинает свою работу седьмая внеочередная сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Ее центральным событием станет обращение главы государства с Посланием к белорусскому народу и парламенту.

Безусловно, люди ждут прямого и откровенного разговора. Ситуация в мире тревожная, и многих беспокоит, сможет ли власть сохранить суверенитет, обеспечить безопасность и благополучие своих граждан.

Такого рода общение Президента со страной, его ответы на эти вопросы особенно важны накануне конституционного референдума, где каждому будет предоставлено право определить облик будущей Беларуси.

Государство создало для этого все условия. Подготовка проекта обновленной Конституции велась максимально открыто.

По сути, текст изменений - это предложения самих граждан, высказанные на диалоговых площадках, в ходе Всебелорусского народного собрания.

Прошло широкое общественное обсуждение проекта, в стране ведется масштабная информационно-разъяснительная работа.

Принципиально важно, что на всех этих этапах депутатский корпус был в гуще событий.

В Палате представителей рассмотрено и проанализировано порядка 5000 предложений граждан. Наши депутаты входили в состав Конституционной комиссии. И сейчас парламентарии активно работают с населением в избирательных округах.

Только за последние две недели депутатами проведено свыше 1400 встреч с избирателями и трудовыми коллективами, принято участие в деятельности порядка 400 диалоговых площадок.

Выполнен серьезный объем работы. И я хотел бы поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за профессиональный подход к делу и активную гражданскую позицию.

Мы, конечно, сегодня на заседании рассмотрим более подробно вопрос об итогах общественного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции. Вместе с тем уже сейчас можно сделать вывод, что за последние годы белорусское общество повзрослело в политическом плане.

Наши встречи проходили и в заводских цехах, и в студенческих аудиториях, и в общественных приемных. И везде мы видели искренний интерес к предлагаемым конституционным новациям.

Люди научились отличать настоящих патриотов от демагогов, поняли истинную цену тем пустым обещаниям, которые привели бы страну к катастрофе.

Время показало и пагубность политики западных стран, которая поставила под угрозу всю систему региональной безопасности.

Как оказалось, сильная, независимая и процветающая Беларусь никому не нужна кроме самих белорусов. Поэтому мы можем надеяться только на себя и сила наша - в единстве. Эта мысль объединяла абсолютное большинство участников диалога.

Оценивая проведенные дискуссии в целом, надо сказать, что люди положительно воспринимают проект Конституции и понимают значимость предстоящего референдума.

Наша задача - приложить максимум усилий к тому, чтобы избиратели пришли на участки для голосования и выразили свою позицию.

Вместе с тем независимо от итогов референдума нам, уважаемые депутаты, надо готовиться к серьезной работе по всем направлениям нашей деятельности. Решение многих вопросов экономики и социальной политики, обеспечения мира и правопорядка не терпит отлагательств.

В своем Послании глава государства поставит четкие задачи перед всеми государственными органами, и нам необходимо будет оперативно включиться в их реализацию.-0-