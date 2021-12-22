Выступление Андрейченко на закрытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Выступление Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. на закрытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

ЗАКОННОСТЬ, ПОРЯДОК И ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Шестая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва завершает свою работу.

Задачи, стоящие перед страной в Год народного единства, потребовали слаженных действий всех органов власти по защите суверенитета, базовых ценностей белорусского народа и обеспечению достойного уровня жизни наших граждан.

Главный результат проведенной работы в том, что национальная экономика продолжает расти, предприятия работают в штатном режиме, увеличиваются объемы белорусского экспорта, а на улицах городов обеспечены законность и порядок.

Это доказывает эффективность мер, принятых главой государства по сохранению страны и привлечению всех патриотических сил общества к обсуждению стратегии ее развития.

Итогом широкого общественного диалога стала выработка предложений по изменению Конституции. Для депутатов участие в их подготовке явилось одним из самых важных и ответственных направлений законодательной деятельности.

В ближайшее время проект обновленного Основного закона будет вынесен на всенародное обсуждение. Уверен, что референдум расставит все точки над і, продемонстрирует мудрость белорусского народа и его стремление остаться хозяином на своей земле.

На это было нацелено и принятие закона об изменении действующей Конституции, создающего условия для спокойного и организованного проведения намеченных общественно-политических преобразований.

Важнейшим итогом сессии стало принятие пакета бюджетных законопроектов. Принципиально то, что мы сохранили социальную направленность бюджета, создав необходимые предпосылки для выполнения государством своих обязательств перед гражданами.

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, будут работать на повышение роли национального бизнеса в решении общегосударственных задач, финансировании важнейших социальных проектов и развитии промышленного потенциала страны.

Особое внимание на сессии было уделено укреплению национальной безопасности и защите исторической правды. Ведь в нравственном смысле современная политика коллективного Запада в отношении Беларуси ничем не лучше того, что творили нацисты и их пособники на нашей земле 80 лет тому назад.

Одним из ответов на эту угрозу и стало принятие законопроектов, устанавливающих уголовную ответственность за призывы к санкциям против Республики Беларусь и отрицание геноцида белорусского народа.

Огромную роль в поддержании народного единства и связи поколений играют образование и культура. Поэтому вопросы патриотизма и воспитания активной гражданской позиции были ключевыми при принятии Кодекса об образовании. С таких же позиций нужно будет работать и над поправками в законы по вопросам культуры. Мы должны привлечь внимание общественности к проблеме сохранения национального историко-культурного наследия.

В целом задачи депутатского корпуса на перспективу будут определены в Послании главы государства белорусскому народу и парламенту. Однако уже сегодня у нас формируется достаточно объемная программа законотворческой деятельности.

Необходимо завершить работу над проектами законов об изменении Гражданского кодекса, о лицензировании, об ипотеке, о рынке ценных бумаг, о борьбе с коррупцией. Запланирована также корректировка Банковского и Трудового кодексов, законов о государственно-частном партнерстве и о противодействии монополистической деятельности. Самая серьезная работа предстоит по подготовке проекта принципиально нового кодекса, который комплексно урегулирует вопросы гражданского и хозяйственного судопроизводства.

Все эти документы профильным комиссиям следует рассматривать сквозь призму реализации Программы социально-экономического развития до 2025 года, внимательно сверяя предлагаемые нормы с реальными потребностями регионов, субъектов хозяйствования и наших избирателей.

Самое пристальное внимание депутатам необходимо уделить реализации декрета об углублении белорусско-российской интеграции. Нам следует синхронизировать свои усилия с российскими коллегами. Об этом мы договорились во время проведения в Минске 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Важным итогом союзной сессии стало принятие заявления в связи с так называемым миграционным кризисом. Документ осуждает политику двойных стандартов и агрессивные действия польских силовых ведомств в отношении беженцев.

Белорусские депутаты сделали все возможное, чтобы довести до международного сообщества объективную информацию о ситуации на границе с Евросоюзом. И эти аргументы были услышаны.

Благодаря поддержке наших коллег по геополитической группе "Евразия" в Межпарламентском союзе, делегаций стран СНГ и Грузии, Ближнего Востока, Азии, Центральной и Латинской Америки попытка принятия антибелорусской резолюции на 143-й Ассамблее МПС потерпела крах.

Мы против эскалации конфликтов, но при необходимости готовы дать жесткий отпор любым провокациям. Именно такая позиция прозвучала на мероприятиях, прошедших в рамках ПА ОДКБ и МПА СНГ.

Несмотря на старания изолировать нашу страну на международной арене, белорусские депутаты продолжают активно развивать контакты с парламентариями евразийских государств, странами АСЕАН и Латинской Америки. Важно, что эти отношения строятся на принципах, полностью исключающих вмешательство во внутренние дела друг друга. И на первый план в них выходит объединяющая всех экономическая повестка.

Так, на ежегодном Китайском международном форуме по правовому сотрудничеству были обсуждены актуальные вопросы оптимизации правил международной торговли и инвестиций в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Китай для нас - важнейший стратегический партнер. Актуальные задачи по выводу отношений между нашими странами на новый уровень определены Директивой главы государства № 9. В связи с этим депутатам необходимо подготовить и внести основательные предложения по реализации положений Директивы на парламентском уровне.

Надежным торговым партнером для Беларуси является Индонезия. Она стала четвертым рынком в мире для белорусского хлористого калия и планирует наращивать объемы закупок. Эта страна также заинтересована в поставках нашей автомобильной техники и создании совместных производств. У нас сложились конструктивные отношения с индонезийскими коллегами, о чем говорят итоги их недавнего визита в Беларусь. Важно отслеживать реализацию согласованных проектов, тем более что представители индонезийских деловых кругов вновь собираются посетить нашу страну.

Таким же образом следует работать на латиноамериканском и других направлениях. Потенциал там огромный. В частности, на площадке Латиноамериканского парламента надо развивать контакты с Бразилией, Венесуэлой, Колумбией, Кубой, Эквадором.

И в целом в международных организациях необходимо продолжать активный поиск точек сопряжения экономических интересов разных стран. У Беларуси есть что предложить своим партнерам. Поэтому вопросы освоения новых рынков должны оставаться в центре внимания парламентских групп дружбы. Их задача - содействовать реализации планов по наращиванию белорусского экспорта и переориентации импорта. Необходимые нам товары нужно покупать в дружественных Беларуси и ее народу странах. Координирующую роль в этом процессе должна играть Постоянная комиссия по международным делам.

Что касается западного вектора, то здесь нам необходимо наращивать свои усилия по отстаиванию национальных интересов. Это основная задача для белорусской делегации на предстоящем зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

Главной задачей депутатов в избирательных округах остается подготовка к республиканскому референдуму. Нам надо сделать все от нас зависящее, чтобы он прошел спокойно, организованно, строго в русле национального законодательства, а его результаты стали отражением свободного и осознанного выбора белорусами пути своего развития.

Следует внимательно отслеживать социально-экономическую ситуацию в регионах, быть рядом со своими избирателями и помогать им в решении насущных проблем. Основной упор при этом нужно сделать на выполнении задачи, поставленной главой государства, по недопущению необоснованного роста цен и насыщению внутреннего рынка востребованными товарами. Профильным комиссиям необходимо оперативно заняться проработкой предложений о передаче в регионы конкретных полномочий, которые помогут устранить барьеры, тормозящие развитие национального бизнеса, и стимулировать рост импортозамещения.

Особое внимание в рамках подготовки к референдуму надо обратить на разъяснительную работу с населением. Люди должны из первых уст получать информацию о действиях власти и мерах, принимаемых государством по сохранению страны.

Уважаемые депутаты, наступают праздничные дни. Очень важно, чтобы в это время нашим вниманием не были обделены самые незащищенные категории граждан, особенно старики и дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Необходимо снова посетить наших избирателей, постоянно проживающих в социальных учреждениях интернатного типа, еще раз уточнить их потребности, подбодрить их и подарить праздничное настроение.

Недавно в стране стартовала республиканская благотворительная акция "Наши дети", в которой депутаты всегда принимают самое активное участие. Нам нужно поддержать этот новогодний марафон добрых дел и сегодня.

В завершение, уважаемые коллеги, позвольте мне сердечно поздравить вас и всех присутствующих с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым, пожелать вам стойкости, мужества и духовных сил в служении Отечеству. Счастья, здоровья и благополучия вашим близким. Мира, добра и процветания родной Беларуси.-0-