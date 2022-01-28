Выступление Андрейченко на закрытии внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва

Выступление Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. на закрытии седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Уважаемые коллеги!

Мы завершаем седьмую внеочередную сессию Палаты представителей.

Сегодняшнее Послание главы государства стало кульминацией широкого общественного диалога, который определяет стратегию развития страны на ближайшие десятилетия.

Послание содержит детальную характеристику ситуации в Беларуси и вокруг нее, дает ответы на непростые, но жизненно важные вопросы, поставленные временем.

Это прежде всего надежная защита суверенитета, обеспечение безопасности Беларуси, повышение качества жизни граждан и, безусловно, укрепление начал народовластия, совершенствование архитектуры государственного управления.

В этом смысле Послание - программный документ, в котором обозначены четкие задачи для всех государственных органов, в том числе для парламента.

Наша первейшая задача - сохранять единство общества, его сплоченность вокруг таких близких всем нам ценностей, как мир, социальная справедливость, возможность самостоятельно созидать свое будущее.

Именно на это нацелен проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, вынесенный главой государства на общенациональный референдум.

Депутатский корпус должен продолжить участие в информационно-разъяснительной работе, которая проводится в стране накануне референдума. Времени остается немного, и его надо использовать максимально эффективно.

Конечно, абсолютное большинство граждан поддерживает курс на сохранение социального государства и эволюционное развитие. Однако с учетом серьезности предлагаемых перемен у некоторых еще остаются вопросы.

Поэтому наша обязанность - достучаться до каждого. Необходимо разъяснить суть конституционных новаций, чтобы на референдуме люди сделали осознанный выбор, четко понимая, что судьба страны сегодня находится именно в их руках. Это, пожалуй, самый главный тезис Послания Президента белорусскому народу и парламенту.

Народное единство, сохранение общественного мира и согласия напрямую зависят также от нашей законодательной деятельности, качества и оперативности принимаемых законодательных решений.

Сегодня совершенно очевидно, что независимо от итогов референдума объем законодательной работы будет нарастать. Этого требует динамика современной жизни.

Постоянным комиссиям следует ускорить работу над имеющимися законопроектами, чтобы своевременно включить их в повестку дня предстоящей сессии.

Это касается прежде всего проектов экономического блока, о борьбе с коррупцией, об обращениях граждан и юридических лиц, Кодекса о культуре.

Надо активно подключиться к процессу разработки проектов законов, внесенных в план подготовки проектов законодательных актов на 2022 год. Сократить сроки принятия законопроектов парламентом можно, только обеспечив их максимальную проработку и согласование до официального внесения в Палату представителей.

Нельзя снимать с контроля и вопросы законодательного сопровождения союзного строительства, реализации союзных программ, расширяющих возможности наших субъектов хозяйствования и повышающих защищенность национальной экономики в условиях внешнего давления и санкций.

Это те ближайшие законодательные планы, которые уже определены. Они будут существенно скорректированы в случае одобрения гражданами обновленной Конституции. Необходимо будет решать принципиально новые задачи по пересмотру всего массива действующего законодательства.

Нам необходимо будет принять основополагающие законы о Президенте, парламенте, правительстве, выстроить четкую систему управления.

Особое внимание нужно будет уделить закону о Всебелорусском народном собрании. Граждане активно поддержали идею придания этому органу конституционного статуса, и нам следует и дальше опираться на их мнение, советоваться с ними, чтобы разработка этого закона была максимально прозрачной, а его нормы понятны людям.

Вдумчивого, взвешенного подхода потребует также разработка законопроекта о гражданском обществе, о чем сегодня говорил Президент Республики Беларусь.

В ходе обсуждения проекта Конституции вскрылся целый пласт предложений, которые не могут быть закреплены в Основном законе, но заслуживают самого серьезного анализа.

Они должны стать для депутатов отправной точкой для подготовки новых законодательных инициатив. Это тем более важно, что в соответствии с новой Конституцией парламент станет основным законодательным органом страны.

И наконец, надо быть готовым к тому, чтобы открыть очередную сессию в марте текущего года, поскольку изменится и сессионный режим работы парламента.

Все это налагает на нас особую ответственность, требует максимальной собранности. Поэтому всем постоянным комиссиям, каждому депутату уже сейчас нужно перестроить формы и методы своей работы.

К этому нас подталкивает и международная обстановка, сложность и противоречивость которой была обозначена главой государства.

Защита национальных интересов и доведение до международной общественности, зарубежных парламентариев объективной информации о ситуации в стране - одна из важнейших задач депутатского корпуса и созданных рабочих групп по сотрудничеству с парламентами иностранных государств.

Мы не должны и не будем мириться с практикой санкционного давления, использования западными странами двойных стандартов при оценке событий в Беларуси, вмешательством во внутренние дела нашего суверенного государства.

Именно такая позиция была озвучена белорусскими депутатами на слушаниях "Конституционная реформа в Беларуси", которые прошли на днях в рамках зимнего заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, в котором принял участие председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Савиных А.В.

Аналогичную позицию следует отстаивать делегации Национального собрания Республики Беларусь на ближайшем зимнем заседании ПА ОБСЕ и весенней Ассамблее МПС.

В начале февраля белорусская делегация планирует принять участие в 36-й Ассамблее Латиноамериканского парламента. Необходимо использовать и сам визит, и запланированные двусторонние встречи для продвижения экономических интересов Беларуси в этом значимом регионе мира.

Важно задействовать и такие новые форматы дипломатии, как Парламентская сеть Движения неприсоединения, в которую входят почти 50 государств мира. Ее очередное заседание состоится в Азербайджане, и надо принять деятельное участие в его работе.

Уважаемые коллеги! Не менее серьезные задачи в контексте Послания главы государства нам предстоит решать в избирательных округах.

Разъяснительная работа с трудовыми коллективами и населением, безусловно, очень важна. Но она может оказаться неэффективной, если не будет подкреплена реальными делами.

Сегодня как никогда важно добиваться положительного решения тех конкретных проблем, с которыми к нам обращаются граждане. Особое внимание необходимо уделить вопросам, влияющим на эмоциональный фон общественной жизни, - занятость, цены, доступность и качество социальных услуг, работа ЖКХ.

Взаимодействуйте с профсоюзами, местными советами депутатов, общественными организациями патриотической направленности.

Надо активно противостоять попыткам использования референдума как повода для раскола общества со стороны беглых и их покровителей. А то, что они не оставят попыток сбить нас с пути, мы прекрасно понимаем.

Вместе с тем уверен, что будущее за патриотами Беларуси, кто словом и делом доказал свою преданность стране, идеалам и ценностям, которые отстаивали их отцы и деды. И сегодня они вместе со всем белорусским народом пишут новую страницу истории страны, о которой с гордостью будут вспоминать наши потомки.-0-