Выступление Кочановой на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России

Выступление председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И. на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России.

Уважаемый Александр Григорьевич!

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемая Валентина Ивановна!

Уважаемые участники форума!

Искренне рада приветствовать вас от имени Совета Республики на VIII Форуме регионов Беларуси и России.

Форум стал одним из знаковых событий в жизни двух стран и традиционно вызывает неподдельный интерес наших братских народов. Благодаря ему укрепляются как добрые человеческие отношения, так и межгосударственный диалог.

Уважаемый Александр Григорьевич!

Уважаемый Владимир Владимирович!

Позвольте высказать вам слова глубокой признательности и благодарности за участие в работе форумов. Это и честь для нас всех, и серьезная ответственность за реализацию выработанных решений и инициатив.

Предложенный в свое время Валентиной Ивановной Матвиенко уникальный проект сегодня является эффективной площадкой для широкомасштабного межрегионального взаимодействия.

Наши встречи на белорусской и российской земле всегда отличались особой теплотой, доверительностью и, что важно, высокой результативностью. Свидетельство тому - многомиллионные контракты, создание совместных производств, реализация совместных проектов. В ходе форума заключено порядка 50 соглашений о сотрудничестве - межправительственных; межрегиональных; на уровне организаций в различных сферах деятельности. На заседании Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат наших стран подписано соглашение о создании белорусско-российского делового совета. Уверена, что его деятельность будет способствовать расширению прямых бизнес-контактов, наращиванию взаимной торговли и инвестиций.

Важно, что в мероприятиях форума принимает участие молодежь. Руководящие органы Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета при Национальном собрании на своем первом совместном заседании заключили соглашение о партнерстве, которое послужит основой для их эффективного разнопланового взаимодействия. Мы рассчитываем, что молодежное сотрудничество станет весомым фактором развития белорусско-российской интеграции, будет подпитывать ее новыми идеями и укреплять делами.

Уважаемые коллеги!

Повестку каждого форума формируют наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений. И тема нынешнего созвучна с одним из приоритетных направлений союзного строительства - формирование научно-технологического пространства Союзного государства.

Наука и инновации являются одними из ключевых факторов обеспечения национальной безопасности. Объединяя свой потенциал, мы способствуем укреплению суверенитета и независимости наших стран.

Главный ресурс в построении экономики знаний - человек. Мы по праву гордимся тем, что не только сохранили с советских времен высокий уровень образования и научные школы, но и освоили новые направления: IT, био- и нанотехнологии, биоинформатику. Потребности отраслей народного хозяйства в специалистах, способных эффективно применять передовые технологии, стремительно растут. Поэтому так важно объединить усилия Беларуси и России в обеспечении опережающих темпов развития кадрового потенциала.

Подводя итоги VII Форума, мы выступили за активное использование цифровых технологий в подготовке кадров, востребованных экономикой, учащихся и молодых ученых - для научной деятельности. Сегодня белорусские вузы взаимодействуют с университетами и исследовательскими организациями практически всех регионов России.

Развиваются контакты и в академической среде. Белорусскими и российскими учеными создаются совместные научные лаборатории и научно-производственные центры. Академиями наук двух стран разработаны суперкомпьютеры и прикладные программные продукты, уникальные ДНК-технологии для медицины и сельского хозяйства. В настоящее время ведется подготовка дорожной карты в области фундаментальных исследований. Совместно с учеными Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" обеспечивается тесное сотрудничество в области ядерных технологий. Работают Комиссия по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций.

Основой для взаимодействия научных коллективов Беларуси и России по-прежнему остаются программы Союзного государства. За 20 лет реализовано порядка 60 научно-технических программ. Вместе с тем наметилась тенденция к их сокращению. Если в прошлом году реализовывалось семь, то в 2021-м - только четыре программы. Уменьшилось и финансирование научно-технических программ. В 2020 году их удельный вес в структуре расходов бюджета Союзного государства составлял 29 процентов, в текущем - только 13. Но эту тенденцию мы должны переломить. Ведь за программами стоят конкретные проекты в производственной и социальной сферах. Их реализация позволит не только применять отечественные разработки на благо наших экономик, но и создаст условия для закрепления квалифицированных кадров, предотвращения интеллектуальной миграции за пределы наших стран.

В реальном секторе экономики нам удалось совместно осуществить ряд высокотехнологичных и наукоемких проектов. При этом весомый вклад в их реализацию внесли регионы. Так, российские специалисты создали интеллектуальные системы управления белорусским карьерным самосвалом-беспилотником "БЕЛАЗ". В Могилеве построен завод по производству технического углерода. В Петрозаводске обеспечен выпуск техники "Амкодор". Наши столицы соединил скоростной поезд "Ласточка". Развернуто взаимовыгодное сотрудничество с российскими госкорпорациями "Роскосмос" и "Росатом". Космический спутник дистанционного зондирования Земли и Белорусская атомная электростанция - яркие примеры такой кооперации.

Развивается взаимодействие и на базе наших основных инновационных площадок: белорусского Парка высоких технологий и российского "Сколково". Так, в парке работают более 40 компаний с участием российского капитала. С белорусскими партнерами сотрудничают порядка 30 компаний из "Сколково".

Реализуются проекты и в социальной сфере. В целях сохранения исторической памяти, недопущения искажения правды о Победе в Великой Отечественной войне наши историки издали первое учебное пособие "Россия и Беларусь: очерки совместной истории".

Беларусь стала первой страной, с которой Россия поделилась вакциной против коронавирусной инфекции и технологией ее изготовления. Пользуясь случаем, позвольте еще раз поблагодарить наших российских друзей за оказанную помощь и поддержку.

Уважаемые участники форума!

Новые возможности для реального сектора экономики и социальной сферы открывает цифровизация. Цифровая повестка актуальна для Беларуси уже много лет. Александром Григорьевичем Лукашенко в 2017 году был определен стратегический курс на строительство IT-страны. Широко известен декрет главы государства о развитии цифровой экономики.

Новые технологии уже внедрены в здравоохранение, образование, банковскую и налоговую сферы. В рейтинге по индексу развития информационно-коммуникационных технологий Беларусь занимает 32-е место из 175 стран.

Как законодатели, мы уделяем особое внимание доступности цифровой правовой информации, расширению перечня государственных электронных услуг, использованию информационных технологий для общественного обсуждения проектов нормативных актов. Все это обеспечивает широкие возможности для участия граждан в государственном управлении.

Но мы на этом не останавливаемся, а ставим более масштабные задачи: внедрить цифровые технологии во все сферы общественных отношений, где это может дать положительный результат. При этом стремимся, чтобы доступ к цифровым сервисам был обеспечен даже в самых удаленных уголках страны.

Для достижения обозначенных целей продолжаем формировать эффективную правовую базу и внимательно следим за законодательными новациями в Российской Федерации. Особый интерес для нас представляет российский опыт регулирования цифровых финансовых активов, инвестиционных платформ и ряда других вопросов.

Уважаемые коллеги!

Цифровизация - это не только "окно возможностей", но и источник глобальных вызовов. Кибертехнологии - мощное оружие, которое нередко используется в противоправных целях. Но его мишенью являются не только отдельные граждане. Реальностью стали развязанная Западом против наших стран информационная война, массированное санкционное давление. Их цель - ослабить нас, в том числе технологически. Так, под маской продвижения демократических ценностей предпринимаются безответственные меры по подрыву производственного потенциала Беларуси, расшатыванию социально-политической обстановки, дискредитации страны на международной арене, а в итоге - формированию зоны нестабильности в самом центре Европы.

Перед этими общими угрозами надо сплотиться как никогда. В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны мы можем твердо сказать: в той войне мы выстояли, потому что были едины.

Нам же, законодателям, надо действовать на опережение. Мы обязаны поставить надежный правовой заслон пропаганде насилия, разжиганию злобы и ненависти, провокациям, фейкам и психозу в сети. Обеспечить действенную защиту персональных данных и личного пространства человека от всепроникающего электронного контроля.

Совместная выработка подходов к регулированию цифровой сферы позволит принимать на национальном уровне взвешенные решения. Я предлагаю создать на двусторонней основе группу высокого уровня как для проработки вопросов совершенствования законодательства в этом направлении, так и для поиска путей его эффективного претворения в жизнь.

И еще. Хочу поделиться с вами определенными размышлениями и тревогами, которые возникают, уверена, не только у меня. Сегодня звучат смелые пророчества и оценки всемогущества так называемой "цифры". Рисуются контуры будущего, в котором машины играют невиданную доселе роль. Безусловно, IT-технологии призваны служить людям, помогать им в реализации своего потенциала. Но, как верно отметил глава нашего государства, "искусственный интеллект никогда не заменит человека". Нельзя допустить, чтобы "цифровая целесообразность" взяла верх над нашими нравственными и духовными ценностями, историческими традициями. Семья, любовь, взаимная поддержка, милосердие, вера. Родина, патриотизм, память о прошлом. Мы не должны утратить все это в электронную эру. Важно, чтобы ложь и подмена понятий не затмили правды, а искусственный интеллект не обесценил идеи гуманизма и не заменил собой простое человеческое общение.

К сожалению, мы уже наблюдаем тревожные тенденции такого "замещения". Интернет, сближая людей в виртуальной реальности, одновременно отдаляет их друг от друга. Даже близкие порой перестают общаться вживую. Особенно беспокоит нас гаджет-зависимость молодежи. Эти и многие другие проблемы цифровизации нам предстоит решать сообща.

Уважаемые участники пленарного заседания!

Каждый форум вносит неоценимый вклад в копилку добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Уверена, что и нынешний придаст новый импульс укреплению белорусско-российской интеграции, в том числе в научно-технической сфере.

Пользуясь случаем, хочу пригласить наших российских коллег на IX Форум регионов, который состоится в Гродно. Это один из самых древних и красивых городов Беларуси, известный своей богатой и славной историей.

Дорогие друзья!

Умение слушать и понимать друг друга - залог эффективности любых отношений. И основная миссия форума - содействовать развитию непрерывного межрегионального диалога.

Наш союз прошел проверку временем. Последние события вокруг Беларуси и России показывают, насколько принятые много лет назад решения были верными и как важно быть вместе. И площадка форума регионов - яркая демонстрация единства и сплоченности народов двух стран перед лицом как объективных вызовов, так и искусственно создаваемых проблем, попыток разобщить и ослабить нас. Уверена, что эти попытки разобьются о крепость наших отношений! Сообща мы обеспечим мир, спокойствие и благополучие в своих домах!

Желаю всем нам успехов в реализации достигнутых договоренностей.

Спасибо за внимание.-0-