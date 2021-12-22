Выступление Кочановой на закрытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Выступление Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И. на закрытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Уважаемые члены Совета Республики!

Уважаемые приглашенные!

Ситуация, которая разворачивается вокруг нашей страны, очень непростая - антибелорусская риторика США и коллективного Запада ужесточается, у западных границ наращивается военное присутствие. Внешние силы по-прежнему строят планы по уничтожению белорусской государственности. Достижения независимой Беларуси - мир и безопасность, народное единство и традиционные ценности, социально ориентированная экономика и миролюбивая внешняя политика - их главные мишени.

Против нашей страны усиливается санкционное давление, продолжаются попытки остановить работу системообразующих предприятий, деморализовать трудовые коллективы и, в конечном итоге, - подорвать благополучие наших граждан.

Не поддается никакому разумному объяснению то, что инициаторами введения очередных санкционных пакетов выступают беглые оппозиционеры. Ради личной наживы и пустых политических амбиций они действуют против интересов белорусского государства и народа.

Сегодня белорусов стремятся разделить по любому поводу - будь то углубление интеграции в рамках Союзного государства, обновление Конституции, миграционный вопрос или все тот же коронавирус. Западные политтехнологи не гнушаются манипулировать даже чувствами верующих.

Способы дестабилизации общественно-политической обстановки становятся все более изощренными и агрессивными. Это уже не только призывы к так называемым мирным протестам, массированная обработка населения фейками и слухами, но и попытки заполонить нашу страну оружием и наркотиками.

Перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия практически отсутствуют. Белорусской стороне создают препятствия для доведения объективной позиции на международных площадках. Наши многочисленные обращения и заявления преднамеренно не слышат. А сами западные политики и проплаченные журналисты преподносят информацию о Беларуси так, как им это выгодно.

Очевидно - нас не оставят в покое. В условиях масштабной и интенсивной гибридной войны, которая развязана против нашей страны, мы должны быть готовы к реагированию на самые непредсказуемые вызовы.

Очередным таким вызовом для нас стала миграционная ситуация на белорусско-польской границе. По поручению главы государства на Совет Республики возложено общее координирование гуманитарной миссии. Особое внимание - детям и беременным женщинам. Мы подключились к этому вопросу с самых первых дней образования стихийного лагеря беженцев. Сразу же члены Президиума обратились к международному сообществу с призывом к соблюдению принципов международного права, соглашений о правах беженцев и неравнодушному отношению к их судьбам.

Для организации оказания беженцам помощи - от сбора и распределения гуманитарных грузов, питания и обогрева до необходимого медицинского обслуживания, вакцинирования, обеспечения безопасности людей - на границе находился председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Лискович Виктор Андреевич. Сейчас эту работу продолжает член данной комиссии Гедич Игорь Николаевич.

В целях выполнения поручения главы государства 9 декабря члены Президиума Совета Республики посетили логистический центр, где размещаются беженцы, и Гродненскую пограничную заставу.

Благодарю каждого из вас за вклад в разрешение этой проблемы. Нашей страной делается все возможное для создания беженцам максимально приемлемых и безопасных условий пребывания. Белорусский опыт реагирования на этот вызов - оперативно, слаженно, системно и по-доброму к людям - может использоваться мировым сообществом.

Прикрываясь якобы демократическими ценностями, западные политики откровенно и нагло бесчинствуют, попирая элементарные права и свободы. Человеческая жизнь для них ничего не стоит. Ради политических дивидендов и личной наживы они готовы на любые преступления. Свидетельством этому являются и показания попросившего политического убежища в Беларуси польского солдата о совершаемых властями его страны издевательствах и убийствах ни в чем не повинных людей.

При этом в адрес нашей страны продолжается поток ложных обвинений, абсурдных и скандальных сравнений. Это - недальновидная попытка псевдодемократов оправдаться за счет очернения других. Искренне жаль народы, которые обречены идти за такими политиками.

Сегодня мы, члены Совета Республики, приняли еще одно обращение к парламентариям европейских государств с призывом посмотреть правде в глаза.

Миграционная ситуация в очередной раз показала, насколько важны нормальные отношения с соседями, цивилизованное взаимодействие между странами и народами, доступность международных площадок для доведения позиции любого государства и готовность услышать правду, даже если она не вписывается в чью-то геополитическую стратегию.

Уважаемые члены Совета Республики и приглашенные!

Сегодня чрезвычайно актуальным является принципиальное и решительное отстаивание национальных интересов, донесение миру правды о Беларуси. Для этого надо максимально использовать возможности межпарламентских площадок, международных организаций, форумов и конференций, встреч с зарубежными политиками и общественными деятелями.

Так, с высокой трибуны третьего Евразийского женского форума нами была доведена объективная информация о ситуации в Беларуси до представительниц более чем 110 государств. В ходе форума состоялась встреча с заместителем председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Пиа Каума, организованная по ее просьбе. Во время беседы еврочиновнику даны исчерпывающие разъяснения по всем интересующим вопросам.

Подробно о том, что происходит в нашей стране, включая события на белорусско-польской границе, мы информировали делегацию Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения во главе с директором Хансом Клюге. Представители ВОЗ высоко оценили работу белорусской системы здравоохранения и высказали благодарность в адрес руководства Беларуси.

В рамках мероприятий Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств парламентарии изложили нашу позицию по ситуации на белорусско-польской границе. Миграционный кризис был освещен и в докладе на международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития".

Совет Республики принял участие в обсуждении международной, военно-политической ситуации и других важных вопросов совместного взаимодействия в ходе Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. На заседании, приуроченном к ее 15-летию, сенаторы последовательно транслировали позицию по вопросам обороны и безопасности.

Члены Совета Республики были задействованы в наблюдении за совместными учениями с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021".

Нам необходимо наращивать сотрудничество с союзниками, стратегическими партнерами и другими странами, которые готовы конструктивно работать с нашей страной.

Приоритетом является углубление интеграции в рамках Союзного государства. 4 ноября лидеры наших стран - Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко и Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин - подписали Декрет Высшего государственного совета Союзного государства № 6 "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы".

Наши страны вышли на абсолютно новый этап в развитии отношений по всем направлениям. И теперь задача союзных парламентариев - активно включиться в масштабную работу по продолжению унификации, гармонизации и сближения национальных законодательств. С председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко мы достигли договоренности объединить наши усилия в этой работе и взять ее на жесткий парламентский контроль.

Очевидно, что парламентское взаимодействие не должно ограничиваться рамками законотворчества. Надо вместе прорабатывать востребованные направления сотрудничества, определять точки приложения совместных усилий на перспективу и использовать для этого различные форматы.

В этом плане очень плодотворно прошли встречи в Совете Республики с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, председателем Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Викторовичем Володиным, заместителями председателя Совета Федерации Юрием Леонидовичем Воробьевым и Константином Иосифовичем Косачевым.

По итогам этих встреч обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России, эффективность функционирования парламентских структур и выработаны конкретные предложения по организации совместной деятельности, сохранению исторической памяти, проведению очередного форума регионов.

Девятый Форум регионов Беларуси и России будет способствовать углублению взаимодействия наших стран. К его подготовке уже приступили в Совете Республики и Совете Федерации. Принимать форум будет Гродненская область.

Парламентарии Беларуси и России должны выступать единым фронтом и на международной арене. Как, например, это было во время 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза, когда совместными усилиями удалось не допустить включения в повестку дня антибелорусской резолюции. Несмотря на целенаправленные попытки блокировать участие члена Президиума Совета Республики Рачкова Сергея Анатольевича в заседании ассамблеи, наш сенатор избран в состав Консультативной группы высокого уровня по противодействию терроризму и насильственному экстремизму.

В нынешних реалиях дружественные страны должны поддерживать друг друга.

Встреча руководителей палат парламента с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания Народных представителей Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу позволила обсудить широкий спектр вопросов - дальнейшее сотрудничество по противодействию коронавирусной инфекции, производству вакцин, проведение ряда мероприятий по тематике развития женского международного движения, установление контактов между молодежными организациями наших стран.

Члены Совета Республики принимали участие в наблюдении за выборами Президента Республики Узбекистан. Наблюдатели высоко оценили использование современных информационных технологий, а также меры по эпидемиологической безопасности участников избирательного процесса.

Состоялись встречи представителей рабочих групп Национального собрания по сотрудничеству с парламентами Узбекистана и Омана. Такие контакты способствуют укреплению дружбы между народами и расширению межгосударственного взаимодействия.

Для нас очень важно сохранить присутствие на различных международных площадках. В целях доведения белорусской позиции, продвижения совместных проектов можно использовать не только парламентскую дипломатию. Такие возможности у членов Совета Республики имеются и в рамках профессиональной деятельности - это тематические выставки, ярмарки, рабочие встречи с зарубежными партнерами и другие мероприятия.

Будьте активными, вносите свои предложения - от нас во многом зависит решение проблем регионального и глобального уровня.

Уважаемые коллеги!

В сессионный период члены Совета Республики активно участвовали в выполнении задач, стоящих перед государством и обществом. Главная цель законодательных новаций - сохранение суверенитета и независимости Республики Беларусь, ее национальных интересов, обеспечение безопасности наших граждан и их права самим определять свое будущее.

Основным документом, над которым мы работаем сейчас, является Конституция Республики Беларусь. Как вы знаете, в Конституционную комиссию и рабочую группу по доработке проекта Конституции входят и члены Совета Республики. Единым стало мнение о необходимости сохранения в нашей стране сильной президентской власти, что позволит защитить основы государственности, сберечь и закрепить преемственность исторического опыта.

Выработанные изменения в Основной закон направлены на значительное укрепление института народовластия. Именно в этих целях и предложено конституционное закрепление статуса Всебелорусского народного собрания, наделение его стратегически важными для стабильности страны полномочиями.

Надо отметить, что многие положения, которые включены в рабочий проект Конституции, исходили от Совета Республики. Это - единый день голосования по выборам депутатов всех уровней, работа в формате одной сессии в год, отдельная "молодежная" статья, которая стимулирует молодых людей к ответственности за будущее страны и является свидетельством высокого доверия государства к ним.

Конституционные новации налагают на Совет Республики большую ответственность, поскольку предполагается, что члены Совета Республики войдут в состав Всебелорусского народного собрания. Кроме того, роль Совета Республики как государственного института может быть существенно усилена, в том числе за счет расширения полномочий в кадровой сфере.Обновление Основного закона потребует серьезной законодательной работы. Мы должны быть готовы к принятию новых и корректировке значительного числа действующих нормативных правовых актов.

Как только официальный проект изменений в Конституцию будет обнародован, нам предстоит масштабная работа по донесению до граждан значения предлагаемых новаций. Надо использовать для этого самые разные форматы - встречи с трудовыми коллективами, населением по месту жительства, на площадках общественных объединений, выступления в средствах массовой информации.

Мы должны разъяснять людям, что на референдуме они будут голосовать за будущее своей страны и будущее своих детей. И тем более важно, чтобы в момент принятия решения у граждан было правдивое представление о конституционных новациях, а не то, которое им пытаются навязывать деструктивные силы, причем в большинстве своем из-за рубежа.

Республиканский референдум по принятию изменений в Основной закон станет судьбоносным событием в жизни нашей страны. Это ответственный период для всех органов власти - и нам необходимо принять активное участие в подготовке и проведении такой важной политической кампании. Референдум должен пройти на высоком организационном уровне, в полном соответствии с Конституцией и действующим избирательным законодательством.

В ходе сессии мы приняли к сведению 5 декретов Президента, рассмотрели 31 законопроект, в том числе 11 о выражении согласия Республики Беларусь на обязательность для нее международных договоров.

Жестким ответом на недружественные действия Европейского союза в отношении Беларуси и потворствующим им одиозным активистам из числа граждан нашей страны стало одобрение Советом Республики законопроекта "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения" и законопроекта "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь", которым введена уголовная ответственность за призывы к санкциям.

Советом Республики поддержана инициатива о введении уголовной ответственности за незаконную организацию деятельности политических партий и других общественных организаций и административной ответственности за сбор средств или имущества с целью возместить расходы лиц, привлеченных к ответственности за несанкционированные массовые мероприятия.

С учетом текущей геополитической ситуации особое значение имеет законопроект "О геноциде белорусского народа", который призван закрепить историческую память и правду о злодеяниях фашистов и их пособников на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. Введение уголовной ответственности за публичное отрицание геноцида - это своевременный заслон от попыток искажения и фальсификации истории. Мы и в дальнейшем будем противодействовать любым попыткам подрыва политической и социально-экономической стабильности в нашей стране.

Иностранные агрессоры-санкционеры и их приспешники откровенно недоумевают: как в этих непростых условиях белорусская экономика не только сохраняет устойчивость, но и демонстрирует рост.

Валовой внутренний продукт за 11 месяцев текущего года увеличился на 2,3%. Темп роста промышленности составил 106,7%, а экспорта товаров и услуг за 10 месяцев - 132%. В полном объеме обеспечиваются выплаты по внешнему долгу. При этом вырос уровень международных резервных активов, и на 1 декабря наши золотовалютные резервы составили 8,5 миллиарда долларов.

Выполняются все социальные обязательства и гарантии государства. Сохраняется численность занятых в экономике, увеличиваются реальные доходы населения и реальная заработная плата, причем исключительно за счет роста производительности труда. Соотношение заработной платы работников бюджетной сферы к средней по стране - выше 80%.

Как сказал наш Президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко: "Мы должны не просто выстоять. Мы должны развиваться как следует, двигаться вперед, показывая им, что мы и без них обойдемся. Для этого у нас есть все".

Поэтому и бюджетные законопроекты направлены на дальнейшее развитие отраслей и секторов экономики, регионов нашей страны. Сформированы они таким образом, чтобы граждане не ощутили на себе никаких негативных последствий санкций.

Ключевые задачи бюджетной политики в 2022 году - это обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского и местных бюджетов, поддержание долговой устойчивости на безопасном уровне, социальная защищенность населения и повышение на этой основе благосостояния наших граждан.

Приоритетными направлениями бюджетных расходов в следующем году станут рост заработной платы работников бюджетной сферы, выход на параметры роста, предусмотренные Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, оказание помощи семьям, воспитывающим детей, молодым и многодетным семьям, поддержка нуждающихся граждан в строительстве жилья, развитие жилой и энергетической инфраструктуры.

В ближайшее время парламентариям предстоит выработать комплекс мер по поддержке развития внутреннего потенциала, расширению производства востребованных товаров и услуг.

Речь идет даже не о выделении финансов или предоставлении особых льгот - необходимо устранить "застарелые" барьеры и излишние согласования. Надо создать правовые механизмы для максимального содействия отечественным производителям, которые готовы занять освободившиеся от иностранных конкурентов ниши внутреннего рынка. Нам надо на своем уровне оказывать помощь таким инициативам.

Изменения в законы об инвестициях, по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов помогут создать правовые условия для повышения инвестиционной привлекательности нашей страны и укрепления доверия к банкам, которые выступают необходимым каналом "длинных денег" для запуска нового инвестиционного цикла в экономике.

В законодательстве о геодезической и картографической деятельности заложены правовые основы создания и функционирования Национального геопортала. Размещаемые на этой информационно-коммуникационной платформе официальные данные необходимы для устойчивой работы всех отраслей экономики.

Опираясь на вопросы, волнующие население, парламентариями рассмотрены новая редакция Кодекса об образовании, законопроекты, направленные на обеспечение безопасности и эффективности организации дорожного движения, качества и доступности нотариальных услуг, ответственности туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере международного выездного туризма.

Активно продолжилась работа над законопроектами по ратификации международных договоров, в том числе обеспечивающих выполнение мероприятий по гармонизации налогового законодательства и сотрудничеству в таможенной сфере, выравнивание условий взимания налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию свободной экономической зоны товаров Евразийского экономического союза и третьих стран, взаимодействие в области транспортной безопасности.

Для обеспечения устойчивого экономического развития и наращивания белорусского экспорта важную роль выполнит закон о ратификации Соглашения с Российской Федерацией об использовании российских портов для перевозки и перевалки нефтепродуктов в целях их поставки в третьи страны.

Продолжается работа над социально значимыми законопроектами, направленными на развитие культуры, спорта, обеспечение социальной интеграции людей с инвалидностью, оказание психологической помощи.

Мы активно включились в подготовку законопроекта "О гражданском обществе", который станет правовой основой для развития конструктивных, выступающих за сохранение суверенной Беларуси общественных организаций и движений.

На утверждении находится проект плана подготовки законодательных актов на 2022 год. В нем предусматривается разработка действительно актуальных документов, которые идут "от жизни" и основаны на реальных потребностях людей.

По поручению главы государства при Совете Республики создан экспертный совет, который действует уже более полугода. Всего советом рассмотрено 66 проектов. К его работе мы привлекаем компетентных экспертов из числа руководителей регионов и крупных предприятий, практиков, ученых, что позволяет существенно повысить качество и эффективность принимаемых законодательных мер.

Многие важные вопросы по совершенствованию законодательства удалось решить благодаря конструктивному и слаженному взаимодействию с правительством, республиканскими и местными органами власти.

Мы и впредь должны своевременно принимать необходимые нормативные правовые акты, действовать оперативно и на упреждение, а также предельно ответственно относиться к выполнению полномочий, которые сегодня нам предоставлены законодательством.

Совет Республики - это палата территориального представительства, и по каждому нашему шагу даже в самом отдаленном населенном пункте формируется общее мнение людей как о государственной власти, так и о проводимом ею политическом курсе.

Уважаемые члены Совета Республики!

Как работают принятые парламентариями законы, как реализуются национальные проекты, стратегии и программы развития страны, как это все воспринимается людьми - можно узнать только из непосредственного и откровенного разговора с ними. Именно поэтому приоритетом Совета Республики является работа с населением. В нашей стране она проводится на системной основе - каждый человек должен понимать, что он будет услышан.

Как говорит наш Президент, мы должны уметь слушать и, самое главное, - слышать людей. Для этого мы задействуем самые разные формы - личные приемы граждан, прямые телефонные линии, встречи с трудовыми коллективами, населением по месту жительства, диалоговые площадки, единые дни информирования, выступления в средствах массовой информации.

В 2021 году Советом Республики рассмотрено более 7 тысяч обращений. Половина из них приходится на Минск и Минскую область, на остальные регионы - от семи до двенадцати процентов.

Анализ поступивших обращений показал, что наши граждане живут не только своими личными проблемами. Многие обращаются с предложениями и инициативами, в том числе касающимися совершенствования законодательства. Мы должны быть заинтересованы в таком взаимодействии и использовать каждую идею исходя из ее полезности конкретному региону и стране в целом.

С июня текущего года нами проведены единые дни приема граждан в Минском районе, Витебской, Брестской, Гродненской областях и городе Минске. Такая форма работы позволяет принять всего за один день сотни граждан, выявить наиболее актуальные проблемы, существующие в конкретном регионе, а затем обсудить их на расширенных заседаниях Президиума Совета Республики с участием депутатского корпуса, руководства местных органов власти.

Многие вопросы при проведении личных приемов граждан решаются моментально. Поэтому надо более ответственно работать с населением на местном уровне. Работа каждого сенатора должна быть видна и понятна населению. Используйте для этого не только региональные, но и республиканские ресурсы. Должны быть задействованы и ваши личные странички в социальных сетях.

К решению проблем на местах надо подключать ресурс общественных организаций и самих граждан, особенно когда это касается бытовых вопросов - например, уборки и озеленения придомовых территорий, благоустройства детских площадок. Большие возможности для этого у государственно-частного партнерства.

В работе с людьми важно быть искренне заинтересованными, не оставаться равнодушными - формализм люди чувствуют сразу. Каждый вопрос нужно стремиться доводить до логического завершения, действуя системно, - неважных проблем не бывает.

Хочу выразить признательность всем сенаторам за работу по этому очень непростому, но такому важному направлению. Многочисленные благодарственные письма граждан в адрес Совета Республики являются лучшей оценкой нашей деятельности.

Совету Республики надо работать со всеми категориями населения, начиная с молодежи, с ее патриотического воспитания. Молодое поколение должно не только знать, в какой стране живет, но и ценить достижения тех, кто своим трудом создавал нашу страну, гордиться и любить Беларусь, стремиться делать все, чтобы она становилась еще лучше и краше.

Поэтому многие наши мероприятия, включая выездные заседания Президиума по вопросам формирования гражданственности и патриотизма у студенчества, общественно-государственного партнерства в разрешении проблем пьянства и алкоголизма, круглые столы "Чистота слова - чистота души", "Формирование и реализация государственной политики по противодействию незаконному обороту наркотиков", ориентированы в первую очередь на молодежь.

На постоянной основе членами Совета Республики проводятся встречи со школьниками и студентами. Многие идеи, вопросы и предложения, которые озвучивает молодежь, действительно актуальны, затрагивают интересы всего белорусского общества и, самое главное, - помогают нам определяться при планировании законотворческой деятельности.

В следующем году дальнейшее развитие получит грантовая система поддержки молодежных инициатив, что позволит лучше увидеть наиболее перспективных ребят из регионов, раскрыть их потенциал.

Мы должны быть вместе с молодежью. Открыто и честно говорите с молодыми людьми на волнующие их темы, участвуйте в предлагаемых ими проектах и поддерживайте их. В этой работе нужно объединять усилия всех заинтересованных и действовать сообща.

Значителен потенциал взаимодействия Совета Республики с Белорусской православной церковью по вопросам духовно-нравственного воспитания, с Министерством внутренних дел - по военно-патриотическим инициативам. Привлекайте общественные организации, а также созданный при Президиуме Совета Республики совет старейшин к участию в наших мероприятиях и проектах по развитию гражданственности, семейных ценностей, сохранению исторической памяти и культурного наследия.

Нашими проводниками в работе с молодежью должны быть члены Молодежного парламента. В 2022 году будет избран новый состав, в который войдут представители всех административно-территориальных единиц нашей республики. Это должны быть наиболее активные, честные, справедливые и порядочные ребята, с твердой гражданской позицией, поддерживающие проводимый в стране политический курс.

Уважаемые члены Совета Республики!

Не менее важным направлением в нашей работе является общественная деятельность. Своим примером мы должны показывать людям конструктивную гражданскую позицию, учить их выстраивать нормальные человеческие отношения и вести культурный диалог.

В Совете Республики созданы первичные ячейки Белорусского союза женщин и профсоюзной организации, которые активно участвуют в жизни страны. В первые дни возникновения миграционной ситуации наши женщины инициировали проведение круглого стола с участием представительниц организации со всей республики. Было принято обращение к мировому сообществу с призывом прекратить неправомерное использование беженцев в политических целях и урегулировать проблему в конструктивном русле. На протяжении всего времени наши первички участвуют в оказании гуманитарной помощи беженцам.

В преддверии новогодних праздников по всей стране стартовала благотворительная акция "Наши дети". Благодарю членов Совета Республики за неравнодушие и активное участие в данных мероприятиях. Это важно не только для детей - это важно и для нас. Призываю вас продолжить участие в акции - посещайте детские дома, приюты, больницы, приемные и многодетные семьи. Мы поздравим маленьких пациентов Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, с которым у нас сложились добрые отношения сотрудничества.

Совет Республики ведет культурно-просветительскую деятельность. Второй год функционирует музейная экспозиция, которая пользуется популярностью у гостей из зарубежья и нашей республики. Совет Республики стал площадкой, которая интересна молодежи со всех регионов - ведь это позволяет лучше узнать о деятельности верхней палаты белорусского парламента.

Одной из последних новелл для нашего музея стали временные выставки. Сейчас представлена экспозиция, посвященная жизни и деятельности Героя Беларуси Митрополита Филарета, в которой собраны исторические реликвии и уникальные личные вещи святителя. Недавно прошла фотовыставка "Беларусь - Радзіма", приуроченная к председательству Республики Беларусь в Содружестве Независимых Государств и Году народного единства. Традиционными стали выставки о работе местных Советов депутатов первичного уровня.

Конечно, нам предстоит еще многое сделать в этом направлении. Мы должны стремиться к тому, чтобы Совет Республики стал одним из ключевых центров притяжения общественно полезных инициатив и проектов. Это и противодействие распространению ковид-инфекции, и оздоровление детей, и оказание помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской станции, людям с инвалидностью - одним словом, любые конкретные дела во благо нашей Родины.

При этом важно, чтобы общественная деятельность шла от души, чтобы все мы были реально в ней заинтересованы, не жалели своего времени и сил. И это надо делать - жизнь показывает, что в по-настоящему трудной ситуации можно рассчитывать на доброе отношение и помощь именно тех, кто нас окружает.

Уважаемые коллеги!

На нынешнем этапе перед Советом Республики стоят серьезные задачи, решение которых потребует максимальной самоотдачи, мобилизации всех наших знаний и профессионализма, монолитности и исполнительности.

Нас ждет напряженная работа по выполнению целевых установок Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко, дальнейшей реализации решений шестого Всебелорусского народного собрания, Программы социально-экономического развития страны: в области международного сотрудничества - максимальное использование точек сопряжения, форм взаимодействия для доведения правдивой информации о ситуации в Беларуси и проводимом руководством нашей страны политическом курсе; в законодательной деятельности - создание правовых механизмов внедрения конституционных новаций, продолжение унификации, гармонизации и сближения законодательства Республики Беларусь и законодательства Российской Федерации, а также совершенствование национального законодательства с учетом возникающих вызовов и требований времени; в рамках деятельности по обновлению Конституции - участие в общественных обсуждениях проекта и в работе по разъяснению обществу конституционных новаций, в подготовке и проведении республиканского референдума; в работе с населением - проведение встреч с трудовыми коллективами, внимательное отношение к каждому обращению, эффективное взаимодействие с молодежью и общественными структурами, активная работа со средствами массовой информации.

Наш долг - в полной мере оправдать ожидания белорусского народа, который доверил нам право выступать от его имени и отстаивать национальные интересы. Как сказал наш Президент: "Держите страну. Это ваша страна. Мы с вами ее выкристаллизовали и никому не должны отдать!"

Уверена, что мы сделаем все возможное для развития и процветания нашего Отечества. Я искренне благодарю вас всех за совместную работу, за ваши инициативы и поддержку. Поздравляю с наступающими Рождеством Христовым и Новым годом. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия.

Мира и процветания нашей любимой Беларуси.-0-