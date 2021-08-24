Выступление Президента на педсовете пронизано любовью к Родине - учитель

Во время Республиканского педагогического совета
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступление Президента на Республиканском педагогическом совете пронизано любовью к Родине, заявила по итогам пленарного заседания педагогического форума учитель-дефектолог средней школы №2 Березино Елена Автухович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Любовью к Родине пронизано все выступление Президента", - сказала Елена Автухович.
По ее словам, верно было подмечено, что учитель - это транслятор идеологии страны. "Родина - это то, что у нас есть. "Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына", и ее мы должны передать своим детям", - отметила учитель.
Елена Автухович подчеркнула, что много внимания было уделено учебникам. "Учебник - это база для учителя. Как дефектологу мне приходится часто модернизировать, что-то дополнять, упрощать. Но база, которая у нас есть, - это наш учебник", - добавила она.-0-