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21 октября 2019, 07:08

Выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио начинаются в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
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В Беларуси зарегистрировано 558 кандидатов в депутаты

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня начинаются выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва по ТВ и радио, сообщает БЕЛТА.

Все кандидаты по Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областям, а также по городу Минску получили возможность выступить на телеканале "Беларусь 3", а по Минской области – на СТВ.

Выступления пройдут в рабочие дни по 6 ноября. Продолжительность каждого ограничена пятью минутами. По телевидению они будут транслироваться в вечерний прайм-тайм – с 19.00 до 20.40. Исключение - 22 и 29 октября, когда эфирное время предоставляется с 19.00 до 19.30, с учетом сетки вещания телеканала "Беларусь 3".

Радиовыступления можно будет послушать с 7.00 до 8.00. Эфирное время кандидатов, которые будут баллотироваться по Минску, выделит "Радио-Минск", по Минской области - радиостанция "Минская волна". Тем, кто будет выдвигаться по другим областям, время предоставят соответствующие областные телерадиокомпании.

Порядок организации и проведения дебатов, даты их проведения и ведущего определяют телерадиокомпании. Эфирное время резервируется из расчета не более пяти минут одному кандидату.

Свою предвыборную программу претенденты на места в парламенте имеют право опубликовать либо в одной из республиканских газет ("Звязда", "Рэспубліка"), либо соответствующей областной газете, либо в издаваемых на территории их округа районных, городских газетах. Текст кандидаты должны представить в СМИ не позднее 27 октября.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-

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