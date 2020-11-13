Выступления Лукашенко вызывают большой интерес у украинцев - главред телеканала "112 Украина"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступления Президента Беларуси Александра Лукашенко вызывают большой интерес у украинцев. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА главный редактор телеканала "112 Украина" Павел Кужеев сегодня по итогам интервью главы государства Александра Лукашенко политическим обозревателям Беларуси и зарубежья.

Он подчеркнул, что Президент Беларуси в беседе с представителями СМИ был откровенен, а его ответы очень содержательными. "В откровенности Александру Лукашенко не отказать. Очень содержательными были его ответы", - заметил Павел Кужеев.

"Каждое выступление Александра Лукашенко, особенно в той части, которая касается Украины, вызывает неподдельный, живой и очень высокий интерес граждан, - сказал главный редактор. - Я смотрю это по телевизионным рейтингам: когда выступает Александр Лукашенко, что-то говорит касательно отношений двух стран или государств постсоветского пространства, то это вызывает очень большое внимание и потом очень бурное обсуждение того, что он сказал".

По мнению Павла Кужеева, "такая степень открытости только сближает и показывает, что можно быть и таким политиком - говорить то, что есть на самом деле".-0-