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Высвобожденным при реорганизации ОАО "БЭЗ" работникам предложат работу

Общество 26.03.2019 | 10:56
Фото ФПБ
Фото ФПБ
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26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высвобожденным при реорганизации Белоозерского энергомеханического завода (БЭЗ) работникам предложат работу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси по итогам посещения предприятия председателя национального профцентра Михаила Орды.

"Чтобы сделать производство эффективным, выйти на рентабельную работу, дать возможность людям нормально трудиться и зарабатывать, нужно провести оптимизацию, - отметил Михаил Орда. - Но мы сразу договорились с руководством региона, отрасли и четко обозначили общую позицию: каждый высвобождаемый работник должен быть трудоустроен. Это сегодня главная задача".

Михаил Орда на предприятии
Михаил Орда на предприятии

ФПБ и Брестское областное объединение профсоюзов каждого более чем из ста сокращаемых человек взяли под опеку. Совместно с представителями отрасли, местными органами власти прорабатываются все возможные варианты их трудоустройства. Для многих работников уже предложен ряд вакансий. Так, "Белоозерскэнергоремонт" готов взять 40 человек и более 20 готовы туда перейти. Еще 14 вакансий запланировано к открытию на новом литейном производстве. Шестерых планируется перевести во вневедомственную охрану. Расположенное по соседству УПП "Вердимар" может принять 40 швей. Для трудоустройства на эти вакансии центр занятости готов предложить желающим бесплатное переобучение.

На финансово-экономической деятельности ОАО "БЭЗ" отразилась потеря рынков сбыта, в частности, украинского. На внутреннем рынке продукция также перестала пользоваться спросом, поскольку морально устарела, как и оборудование предприятия, особенно котельного и трансформаторного производств. Оба в прошлом году были загружены от 30 до 42%. В итоге объем промышленного производства снизился, рентабельность ушла в глубокий минус - 8,5%. Среди негативных тенденций постоянная нехватка оборотных средств, отсутствие заказов, неполная рабочая неделя.

Косметические преобразования, проведенные в последние четыре года, не дали должного эффекта. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию и вернуть производство на эффективные экономические рельсы, принято решение о реорганизации производства. Новый бизнес-план предприятия уже в ближайшей перспективе обещает значительное улучшение всех экономических показателей. К решению задачи подключался и национальный профцентр. В штаб-квартире ФПБ прошло несколько встреч с руководством отрасли, предприятия, отраслевого профсоюза, где были обсуждены все возможные варианты. Непосредственно на предприятии также проходили встречи с трудовым коллективом.

В итоге всестороннего изучения ситуации, в том числе на наблюдательном совете общества, был выработан детальный план вывода предприятия из кризиса. Его суть заключается в разделении по видам производства. Поскольку часть акций принадлежит российскому инвестору, за ним сохраняется литейное производство (участок забирает 208 человек), а котельное и электротехническое (сюда перейдут еще 182 работника) передаются РУП "Брестэнерго" с параллельным созданием ОАО "Котельное и электротехническое производство".-0-

Фото ФПБ

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Теги
Брестская область, занятость, промышленность, профсоюзы
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